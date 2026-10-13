अंकों से नहीं टैलेंट से परखी जाएगी छात्रों की प्रतिभा, जम्मू के स्कूलों में शुरू हुआ 'समग्र प्रगति कार्ड' सिस्टम

राज्य ब्यूरो, जम्मू। स्कूलों में विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति का आकलन अब केवल परीक्षा के अंकों तक सीमित रखने के बजाय उनकी समझ, तार्किक क्षमता, रचनात्मकता और सीखे गए ज्ञान के व्यावहारिक उपयोग के आधार पर करने पर जोर दिया जा रहा है।

इसी बदलाव को प्रभावी बनाने के लिए जम्मू में समग्र प्रगति कार्ड (एचपीसी) और दक्षता आधारित मूल्यांकन पर दो दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। विद्यार्थियों के टैलेंट को परखा जाएगा इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सर्वेक्षण में सामने आई सीखने संबंधी कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए स्कूलों की मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक विद्यार्थी-केंद्रित बनाना है। किसान केंद्र, तालाब तिल्लो में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा आयुक्त सचिव राम निवास शर्मा ने की। स्कूल शिक्षा जम्मू के निदेशक एवं एससीईआरटी के निदेशक डा नसीम जावेद चौधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जम्मू संभाग के मुख्य शिक्षा अधिकारियों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों और क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों ने भाग लिया। रटना नहीं समझना जरूरी है राम निवास शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप रटकर सीखने और परीक्षा-केंद्रित पढ़ाई की प्रवृत्ति से आगे बढ़ना जरूरी है। विद्यार्थियों में विषयों की गहरी समझ, आलोचनात्मक चिंतन और ज्ञान को वास्तविक परिस्थितियों में लागू करने की क्षमता विकसित की जानी चाहिए।