जम्मू में रोहिंग्या-बांग्लादेशी नागरिकों की मौजूदगी पर सियासी उबाल, सुरक्षा पर बढ़ते खतरे को देख वापसी की मांग तेज

रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक अब देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। यह गंभीर विषय है कि करीब दो दशक पहले जब इन्हें जम्मू-कश्मीर में बसाया गया तो इन्हें केवल जम्मू क्षेत्र में ही क्यों बसाया गया। इसके पीछे तत्कालीन सरकार की एक साजिश थी, जिसका उद्देश्य जम्मू की जनसंख्या संरचना को बदलना था। अब उचित समय आ गया है कि इन सभी को उनके मूल देशों में वापस भेजा जाए, जहां के वे रहने वाले हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से इस दिशा में कड़े और कड़े कदम उठाने की मांग की।

- भाजपा प्रवक्ता जोरावर सिंह जम्वाल

रोहिंग्या और बांग्लादेशियों नागरिकों का जम्मू में रहना चिंता का विषय है। जिस तेजी से जम्मू में रोहिंग्या और बांग्लादेशी अपराध का चेहरा बनते जा रहे हैं, वह स्थानीय लोगों के लिए खतरे की घंटी है। बिना समय गंवाए केंद्र सरकार को इन्हें उनके देश वापस भेजना चाहिए। जम्मू पहले से ही सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है, ऐसे में आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को शरण देना सही नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो यह स्थिति देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकती है।

- शिवसेना जम्मू-कश्मीर के प्रधान मनीष साहनी

मौजूदा केन्द्रीय सरकार रोहिंग्या, बांग्लादेशियों को वापस भेजने को लेकर बीते 11 वर्षों से कोई निर्णय नहीं ले पाई है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ठीक से अपना पक्ष तक नहीं रख पाई है। केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकार के साथ बैठ कर जम्मू कश्मीर से इन विदेशी नागरिकों को देश के किसी अन्य हिस्से में ले जाने के लिए क्यों कदम नहीं उठा रही। जम्मू कश्मीर आतंक ग्रस्त प्रदेश है, जो जहां से इन्हें किसी दूसरे राज्य में क्यों नहीं ले जाया जा रहा। यह फैसला तो केन्द्र सरकार ने करना है। अंतर राष्ट्रीय कानून है कि किसी देश के नागरिकों में अपने ही देश में हिंसा हो रही हो तो उन्हें पड़ोसी देश शरण दे। इसी के तहत रोहिंग्या व बांग्लादेश के नागरिक भारत में रह रहे है। केन्द्र सरकार लेकिन देशवासियों को इस मुद्दे को गुमराह कर रही है। उसकी करनी और कथनी में अंतर है।

- प्रदेश कांग्रेंस प्रवक्ता : रविंदर शर्मा