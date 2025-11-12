Language
    जम्मू के भलवाल में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की दर्दनाक मौत

    By Dinesh Mahajan Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 02:14 PM (IST)

    जम्मू के कोट भलवाल में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार अविनाश कुमार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अविनाश अखनूर का रहने वाला था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से फरार वाहन की तलाश कर रही है। यह घटना सोमवार देर रात हुई।

    वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई (File Photo)

    जागरण संवाददाता, जम्मू। कोट भलवाल में एक तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपित वाहन सहित फरार हो गया। मृत युवक की पहचान अविनाश कुमार निवासी अखनूर के रूप में हुई।

    पुलिस का कहना है कि घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर मौके से फरार हुए वाहन का पता लगाया जा रहा है। यह हादसा सोमवार देर रात का है।

    अविनाश कुमार बाइक से कोट भलवाल से जा रहा था कि इस दौरान उसके पीछे आ रहे एक वाहन ने जोरदार टक्कर मारी दी। इससे बाइक अनियंत्रित हो गई और उसमें सवार अविनाश को गंभीर चोट आ गई। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डाक्टरों ने अविनाश को मृत लाया हुआ घोषित कर दिया।