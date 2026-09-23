उत्तर रेलवे का बड़ा कदम, अब रेल में सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगा 100% शुद्ध पानी; 

जागरण संवाददाता, जम्मू। रेल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है कि अब रेल यात्रियों को स्वच्छ और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल ने विशेष स्वच्छता अभियान शुरू करने का दावा किया है।

अभियान के तहत रेलवे स्टेशनों, रेलवे कालोनियों, पंप हाउसों और कोचिंग डिपो में लगे जल टैंकों की सफाई की जा रही है। साथ ही पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच भी की जा रही है। रेलवे के अनुसार, जम्मू मंडल के गठन के बाद वर्ष 2025 से स्टेशनों पर पेयजल की गुणवत्ता की लगातार निगरानी की जा रही है। अभियान के दौरान अब तक 527 क्लोरीनीकरण, 46 जैविक और 46 एक्वा वायल व रासायनिक परीक्षण किए जा चुके हैं।

जम्मू मंडल में जल टैंकों की सफाई सभी जांच में पानी के नमूने संतोषजनक पाए गए हैं। अभियान के दौरान जल टैंकों की सफाई के साथ यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी ओवरहेड और भूमिगत टैंक सही तरीके से ढके रहें। इससे बाहरी गंदगी और दूषित पदार्थों के पानी में पहुंचने की संभावना कम होगी।