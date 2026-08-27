रक्षा बंधन से पहले एक्शन में जम्मू पुलिस! गट्टू डोर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, मोती बाजार और परेड मार्केट में छापेमारी

जागरण संवाददाता, जम्मू। रक्षा बंधन से पहले जम्मू में पतंगबाजी के बढ़ते क्रेज को देखते हुए जम्मू पुलिस ने प्रतिबंधित और जानलेवा गट्टू डोर के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। इसी कड़ी में पुलिस ने शहर के मोती बाजार और परेड मार्केट में दुकानों की जांच की। पुलिस टीमों ने दुकानों के अंदर जाकर स्टाक की तलाशी ली और दुकानदारों को प्रतिबंधित गट्टू डोर की बिक्री नहीं करने की हिदायत दी।

मोती बाजार में पुलिस की कार्रवाई के दौरान दुकानों में रखे पतंग और डोर के स्टाक की बारीकी से जांच की गई। पुलिस ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि कहीं प्रतिबंधित गट्टू डोर चोरी-छिपे तो नहीं बेचा जा रहा है।

पुलिस की टीमों ने एक के बाद एक दुकानों की जांच की। किसी दुकान से गट्टू डोर बरामद होने पर उसे जब्त करने के साथ संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गट्टू डोर वाहन चालकों के लिए गंभीर खतरा दरअसल, रक्षा बंधन के आसपास जम्मू में पतंगबाजी काफी बढ़ जाती है। इसी दौरान प्रतिबंधित गट्टू डोर के इस्तेमाल से राहगीरों और वाहन चालकों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। यह डोर बेहद धारदार होने के कारण लोगों के गले और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट पहुंचा सकती है। कई बार इसके कारण गंभीर हादसे भी सामने आ चुके हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रक्षा बंधन के दौरान लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बाजारों में जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस की इस कार्रवाई का उद्देश्य प्रतिबंधित गट्टू डोर की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाना और पतंगबाजी के दौरान होने वाले जानलेवा हादसों को रोकना है।