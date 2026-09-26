जम्मू में ट्रांसफार्मर चोर गैंग का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार; दो ट्रांसफार्मर बरामद, टिपर-स्कॉर्पियो जब्त

जागरण संवाददाता, जम्मू। जानीपुर पुलिस ने बिजली के ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर चोरी किए गए दो 250 केवीए के ट्रांसफार्मर बरामद किए हैं। इसके अलावा चोरी की वारदात में इस्तेमाल किए जाने वाले एक टिपर और एक स्कॉर्पियो को भी जब्त किया गया है।

यह कार्रवाई बिजली विभाग के एईई विजय शर्मा की शिकायत पर दर्ज एफआईआर नंबर 161/2026, धारा 303(2) बीएनएस के तहत की गई जांच के दौरान हुई। पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान तकनीकी निगरानी और मानवीय सूचना के आधार पर जानीपुर थाने की टीम ने आरोपितों तक पहुंच बनाई। गिरफ्तार आरोपियों में बजालता के 3 और संधोरी के 2 निवासी गिरफ्तार आरोपितों की पहचान मोहम्मद यूनुस निवासी संधोरी, बजालता, असगर अली निवासी बजालता, मोहम्मद यूसुफ निवासी बजालता, जाकिर हुसैन निवासी बठिंडी और जाकिर हुसैन निवासी संधोरी, बजालता के रूप में हुई है।