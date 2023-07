Jammu: जम्मू से दिल्ली जाने वाली सुपर डीलक्स बसों में यात्रियों को 50 प्रतिशत किराया की छूट

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इन दिनों जारी बाबा अमरनाथ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी किस्म की कोई परेशानी न हो इसके लिए सुपर डीलक्स बसों के किराया में छूट

विकास अबरोल,जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इन दिनों जारी बाबा अमरनाथ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी किस्म की कोई परेशानी न हो इसके लिए सुपर डीलक्स बसों में सफर करने वाले यात्रियों को परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित किराया में 50 प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है। शहर के अतिव्यस्त बीसी रोड से हर रोज दिल्ली व अन्य पड़ोसी राज्यों के लिए 30 से अधिक सुपर डीलक्स बसें स्लीपर और वाल्वो के रूप में निकलती हैं। चूंकि पहली जुलाई से बाबा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा भी शुरू हो चुकी है और पिछले कुछ दिनों से पड़ोसी राज्यों से आने वाली ट्रेनें प्रभावित हैं। प्रदेश से भी नाममात्र ट्रेनों की ही आवाजाही है। ऐसे में यात्रियों को किसी किस्म की परेशानी न हो इसके लिए सुपर डीलक्स बसों के मालिकों ने साफतौर पर सभी एजेंटों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित किराया से भी कम किराया वसूला जाएगा। इस संबंध में आल इंडिया स्लीपर बस आनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि कुमार शर्मा ने बताया कि देश के कोने-कोने से जम्मू आने वाले बाबा अमरनाथ के श्रद्धालुओं को सरकार की ओर से सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। ऐसे में सुपर डीलक्स मालिकों ने भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग देने की पहल की है।

