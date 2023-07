Jammu News: संवाददाता सम्मेलन में पंचायत कांफ्रेंस ने लगाया आरोप, कहा- महबूबा लोगों को भड़काने का काम कर रही

Jammu News जम्‍मू-कश्‍मीर में संवाददाता सम्‍मेलन में पंचायत कांफ्रेंस ने आरोप लगाया है। उन्‍होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती लोगों को भड़काने का काम कर रही हैं। शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में कांफ्रेंस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि सच्चाई को स्वीकार किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में सरकार उन गरीब लोगों को 5-5 मरले का प्लाट देगी जिनके पास अपनी जमीन है ही नहीं।

जम्मू, जागरण संवाददाता: जम्मू-कश्मीर पंचायत कांफ्रेंस ने कहा कि गरीब जनता के लिए चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) को पूर्व मुख्यमंत्री व पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती विफल कराने में जुटी हैं। इस योजना को जनसांख्यिकीय परिवर्तन से जोड़कर वह लोगों को भड़काने का काम कर रही है। अपने बयान के लिए महबूबा मुफ्ती को जनता से माफी मांगनी चाहिए। शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में कांफ्रेंस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि सच्चाई को स्वीकार किया जाना चाहिए। गरीब लोगों को देगी 5-5 मरले का प्लाट जम्मू कश्मीर में सरकार उन गरीब लोगों को 5-5 मरले का प्लाट देगी जिनके पास अपनी जमीन है ही नहीं। ऐसे 2711 लोगों को सरकार ने चिन्हित किया है। वहीं दूसरी ओर सरकार जम्मू-कश्मीर में रहने वाले गरीब लोगों को मकान बनाने के लिए सहायता दे रही है। इन योजनाओं से महबूबा मुफ्ती को जनसांख्यिकीय परिवर्तन कैसे नजर आ रहा है। यह योजनाएं जम्मू-कश्मीर के गरीब लोगों के लिए ऐसे ही हैं जैसे देश के अन्य राज्यों के लिए योजनाएं चलती हैं। मगर महबूबा मुफ्ती इन योजनाओं को लेकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती से सियासी जमीन छिन चुकी- अनिल शर्मा अनिल शर्मा ने कहा कि महबूबा मुफ्ती भी जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री रही हैं और वह पीएमएवाई योजना से अपरिचित तो होंगी ही। अपने कार्यकाल में उन्होंने भी तो योजना को आगे बढ़ाया होगा। अब उनको जनसांख्यिकीय परिवर्तन कहां से नजर आने लगा। अनिल शर्मा ने कहा कि जम्‍मू-कश्मीर में बदले हालात में महबूबा मुफ्ती से सियासी जमीन छिन चुकी है। ऐसे में बौखलाई हुई महबूबा मुफ्ती अब तरह तरह के बयान देकर जम्मू-कश्मीर के लोगों को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही हैं। शर्मा ने कहा कि अगर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू-कश्मीर की गरीब जनता से माफी नहीं मांगी तो आल जम्मू-कश्मीर पंचायत कांफ्रेंस उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ देगी। संवाददाता सम्मेलन में रामस्वरूप शर्मा, देव राज भगत व मीना कुमारी भी उपस्थित थी।

