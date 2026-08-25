'आतंकी की मां की संपत्ति को नहीं कर सकते हैं अटैच', जम्मू की अदालत ने NIA की याचिका की खारिज

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू की एनआइए कोर्ट ने संपत्ति अटैचमेंट को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि जो संपत्ति आरोपित की है ही नहीं, उसे यूएपीए की धारा 33 के तहत अटैच नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने श्रीनगर के शाला कदल आतंकी मामले में आरोपित अरहान रसूल डार उर्फ टोटा की मां के नाम दर्ज मकान को अटैच करने की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की अर्जी खारिज कर दी।

कोर्ट ने श्रीनगर के एस्टेट जूनीमार में सर्वे नंबर 2029 स्थित छह मरला 116 वर्ग फुट के मकान की अटैचमेंट की मांग वाली एनआइए की अर्जी को खारिज किया। यह मामला श्रीनगर के शहीदगंज थाने में दर्ज उस केस से जुड़ा है जिसमें शाला कदल इलाके में दो गैर-स्थानीय लोगों की हत्या की जांच की गई थी।

एनआइए ने दलील दी थी कि हालांकि मकान आरोपित की मां के नाम पर दर्ज है लेकिन कथित तौर पर इसका इस्तेमाल हमले की योजना बनाने और वारदात में इस्तेमाल हथियार को रखने के लिए किया गया था। जांच एजेंसी के अनुसार अरहान रसूल डार ने कथित तौर पर हथियार उक्त मकान में रखा था और हरे-सुनहरे रंग की चटाई पर रखे हथियार की तस्वीर अपने मोबाइल फोन से खींचकर सह-आरोपित आदिल मंजूर लंगू को भेजी थी। बाद में डार के घर से वही चटाई बरामद किए जाने का दावा किया गया। एनआइए ने यह भी बताया कि तस्वीर भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन डार से बरामद हुआ था जबकि हथियार सह-आरोपित लंगू के घर से बरामद किए गए। एनआइए ने तर्क दिया कि संपत्ति का गैरकानूनी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया था।