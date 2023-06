Jammu News: शादी के चंद घंटों बाद ही उजड़ा 18 वर्षीय दुल्हन का सुहाग, इस हाल में मिला पति का शव

जम्मू के कुंजवानी इलाके में एक युवक की रविवार सुबह शादी हुई और रात को वह संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिला। युवक की पठानकोट में रहने वाली 18 वर्षीय युवती से विवाह हुआ था और उसकी मौत के बाद उसकी नवविवाहिता पत्नी व परिवार के सदस्यों का रो रोकर बुरा हाल है। बीस वर्षीय युवक करण का विवाह कुंजवानी में एक ही मंदिर में संपन्न हुआ था।

शादी के चंद घंटों बाद विधवा हो गई महिला, इस हाल में मिला पति का शव

जम्मू, जागरण संवाददाता। जम्मू के कुंजवानी इलाके में एक युवक की रविवार सुबह शादी हुई और रात को वह संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिला। युवक की पठानकोट में रहने वाली 18 वर्षीय युवती से विवाह हुआ था और उसकी मौत के बाद उसकी नवविवाहिता पत्नी व परिवार के सदस्यों का रो रोकर बुरा हाल है। बीस वर्षीय युवक करण का विवाह कुंजवानी में एक ही मंदिर में संपन्न हुआ था। दिन को वर व वधू के परिवार वाले खुशी-खुशी इस शादी का जश्न मना रहे थे। शाम को शादी की रस्में पूरी करने के बाद लड़की वाले पठानकोट के लिए रवाना हो गए जबकि करण अपनी दूल्हन को लेकर घर पहुंच गया। कुछ देर घर बिताने के बाद करण बाहर कुछ काम से निकला और उसके बाद उसकी मौत की सूचना ही उसके घर पहुंची। मुंह से निकली झाग करण की मां ने बताया कि जब वह कुछ देर तक घर नहीं आया तो मैंने उसे फोन भी किया। करण ने कहा कि वह घर ही आ रहा है। मां के अलावा करण की नवविवाहिता ने भी उसे फोन किया था और उसे भी उसने यही कहा था कि वह कुछ देर में घर आ रहा है। अभी करण से बात हुए कुछ समय ही बीता था कि उन्हें सूचना मिली कि करण के मुंह से झाग निकल रहा है और उसकी हालत खराब है। मां का हुआ बुरा हाल करण को जब जीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। करण अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। परिवार में उसके माता-पिता के अलावा एक बहन भी है। करण की मां उसकी मौत की बात मानने को तैयार नहीं थी। वह बार बार कह रही थी उसका बेटा जिंदा है। उसका बेटा उसके हवाले किया जाए, वह उसे किसी बड़े अस्पताल में उपचार के लिए जाएगी। दोनों परिवारों में छाया मातम वहीं परिवार के सदस्यों का कहना था कि इस शादी से करण बहुत खुश था। जिस लड़की से उसका विवाह हुआ था, वह उसे पसंद करता था।दोनों परिवार भी विवाह से खुश थे, लेकिन उसकी मौत ने दोनों परिवारों को तोड़ दिया है। करण की मौत के बाद पुलिस ने उसके शव को कब्जे में लेकर उसे जीएमसी के शवगृह में पहुंचाया जहां उसका पोस्टमार्टम करवा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

