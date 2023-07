Jammu News शिवसेना हिंदुस्तान ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के हमलों पर चुप्पी साध लेने वाले लोगों की मंशा को जानने का प्रयास किया जाए। कहीं यही लोग ही देश के शत्रु तो नहीं हैं। ऐसे कश्मीरी नेताओं की सूची बनाकर इन पर नजर रखने की जरूरत है। उन्‍होंने आगे कहा कि आखिर हमले करने वाले कहां से निकल आते हैं और फिर कहां जाकर छिप जाते हैं।

आंतकियों के हमलों पर चुप्‍पी साध लेते है कुछ नेता, सरकार उनकी मंशा पढ़ने का करे प्रयास- शिवसेना हिंदुस्‍तान

जम्मू, जागरण संवाददाता: शिवसेना हिंदुस्तान ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के हमलों पर चुप्पी साध लेने वाले लोगों की मंशा को जानने का प्रयास किया जाए। कहीं यही लोग ही देश के शत्रु तो नहीं हैं। हैरानी की बात है कि जब जब आतंकी हमले होते हैं, तो तमाम कश्मीरी नेता न ही आतंकियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं और न ही घटना क्रम की निंदा करते हैं। ऐसे कश्मीरी नेताओं की सूची बनाकर इन पर नजर रखने की जरूरत है। केंद्र सरकार को अब और सख्ती बरतनी होगी शिवसेना हिंदुस्तान के प्रदेश अध्यक्ष पंडित राजेश केसरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार को अब और सख्ती बरतनी होगी। वर्तमान में भी कश्मीर घाटी में आतंकी हमले हो रहे हैं। आखिर हमले करने वाले कहां से निकल आते हैं और फिर कहां जाकर छिप जाते हैं। कौन ऐसे लोग हैं जोकि आतंकियों को पनाह देते हैं। इन सब बातों का जवाब चाहिए। यह तभी हो पाएगा जब कश्मीरी नेताओं पर कड़ी नजर रखी जाए। आतंकियों की जगह जेल में है केसरी ने कहा कि आतंकियों को समर्थन देने वाले चाहे कोई भी हो, उनकी जगह जेल में है। केंद्र सरकार को चाहिए कि पिछले समय में जो हमले घाटी में हुए, की गहन छानबीन कराई जाए ताकि पता चल सके कि इसमें शामिल आतंकियों का संबंध किन किन लोगों से रहा है। केसरी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में जो लो पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं, को भी बेनकाब किया जाए और उनको जेलों में डाला जाए। देश के खिलाफ काम करने वालों के ऊपर होनी चाहिए सख्‍त कार्रवाई देश के खिलाफ काम करने वालों को सरकार की तमाम सुविधाओं से वंचित करते हुए इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर घाटी में जो थोड़े बहुत कश्मीरी हिंदू लोग रह रहे हैं, की सुरक्षा को भी यकीनी बनाया जाए। 1990 में बड़ी संख्या में कश्मीरी हिंदू लोगों को घाटी में विस्थापित होना पड़ा था। मगर कुछ कश्मीरी हिंदू अपने बल पर घाटी में टिके रहे। इन लोगों की सुरक्षा को पुख्ता बनाना सरकार का काम है।

Edited By: Himani Sharma