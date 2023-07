Jammu News जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में रविवार को जंगली भालू के हमले में 26 वर्षीय एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने इसकी जानकारी साझा की। डोडा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अब्दुल कयूम ने बताया कि यह घटना सुबह कस्तीगढ़ के कावबती ब्लॉक में हुई जब पीड़ित जसविंदर सिंह अपने घर के पास एक वन क्षेत्र की ओर जा रहे थे।

जम्‍मू कश्‍मीर के डोडा में भालू का खौफ; एक व्‍यक्ति पर किया जानलेवा हमला, स्‍थानीय लोगों ने बचाया

Your browser does not support the audio element.