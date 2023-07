Jammu News: वार्षिक शिक्षा अभियान ने हिलाए वर्षों से एक ही स्कूल में बैठे शिक्षक, 920 शिक्षकों के हुए तबादले

जम्‍मू में वार्षिक शिक्षा अभियान ने वर्षों से एक ही स्‍कूल में बैठे शिक्षकों का तबादला कर दिया है। सूची में शामिल इन शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से नई नियुक्ति पर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों से तबादलों के लिए आनलाइन आवेदन मांगे थे।

जम्मू, जागरण संवाददाता: शिक्षा विभाग के वार्षिक तबादला अभियान के तहत जम्मू जिले के शिक्षकों के तबादलों की पहली सूची जारी हो गई है। इन शिक्षकों में वे शिक्षक शामिल हैं जो दस वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्कूल में बैठे हुए थे और सूची में शामिल इन शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से नई नियुक्ति पर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। वार्षिक शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा विभाग ने शिक्षकों से तबादलों के लिए आनलाइन आवेदन मांगे थे। शिक्षक अपनी इच्‍छा से दूसरे स्‍कूल का कर सकते थे चयन इन आवेदनों में शिक्षक अपनी इच्छा से भी दूसरे स्कूल का चयन कर सकते थे लेकिन तबादला करने का अंतिम निर्णय कमेटी के पास ही है। इस तबादला अभियान का उद्देश्य तीन वर्ष या उसके अधिक समय से एक ही स्कूल में नियुक्त शिक्षकों के तबादले करना है। शिक्षा विभाग के पास ऐसी कई शिकायतें मिल रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि कई रसूखदार शिक्षक अपना तबादला ही नहीं होने देते। वे वर्षों से शहर या उसके आसपास के इलाकों के स्कूलों में बैठे हुए है और उनमें से कई तो दस से बीस वर्षों तक एक ही स्कूल में बैठे हुए हैं। गृह क्षेत्रों में वापस आने का नहीं मिल रहा था मौका ऐसे शिक्षकों के कारण वे शिक्षक परेशान हो रहे थे जो वर्षों से दूर दराज के स्कूलों में फंस कर रह गए हैं और उन्हें अपने गृह क्षेत्रों में वापस आने का मौका ही नहीं मिल रहा था। शिक्षा निदेशक अशोक कुमार शर्मा का कहना है कि जम्मू संभाग के सांबा, कठुआ, डोडा, राजौरी, पुंछ, ऊधमपुर, रियासी, किश्तवाड़, रामबन जिलों की तबादला सूची पहले ही जारी हो चुकी है। जिले के आधार पर किए गए तबादले अब जम्मू जिले की तबादला सूची जारी की गई है। यह तबादला जिले के आधार पर किए गए जा रहे हैं। शिक्षकों के जिले नहीं बदले गए हैं। उनके अपने अपने जिलों में तबादला किए गए हैं। इन तबादलों में बीमार शिक्षकों के तबादलों को उनके गृह क्षेत्रों में किया जा रहा है ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। इसके अलावा सेवानिवृति के पास पहुंच चुके शिक्षकों को भी उनके गृह क्षेत्रों में भेजा जा रहा है।

