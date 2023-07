Jammu News: अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से रवाना हुआ श्रद्धालुओं 23वां जत्था, भोलेनाथ के जयघोष गूंज उठा मार्ग

जम्मू, जागरण संवाददाता। Jammu news: भोलेनाथ के जयघोष लगाते हुए मंगलवार तड़के जम्मू के भगवती नगर स्थित यात्री निवास से 3025 श्रद्धालुओं का 23वां जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। मंगलवार तड़के तीन बजे श्रद्धालुओं का यह जत्था 119 छोटे-बड़े वाहनों में सवार होकर रवाना हुआ।

श्रद्धालुओं के साथ जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टुकड़ियां भी रवाना हुई। 23वें जत्थे में रवाना हुए इन श्रद्धालुओं में पहलगाम मार्ग से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बालटाल की तुलना में अधिक रही। यात्रा के शुरू होने के 23 दिन बाद भी श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

#WATCH | Jammu and Kashmir: Fresh batch of Amarnath Yatris leave from Pantha Chowk base camp in Srinagar.

The 62-day-long Amarnath Yatra, which began on July 1 will culminate on August 31, 2023. pic.twitter.com/QO9IQebtIr