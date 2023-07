Jammu News: जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर मोर्टार बरामद, 160 मिमी का जंग लगा हुआ मोर्टार

Jammu News जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले के विजयपुर इलाके में जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बैग मिला है। अधिकारियों को बरामद हुए बैग में 160 मिमी पुराने जंग लगे मोर्टार के गोले मिले हैं। हालांकि इससे पहले भी मई में मोर्टार शेल बरामद हुए थे। पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच कर बैग को बरामद कर लिया।

जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर मोर्टार बरामद

सांबा, ऑनलाइन डेस्क। Jammu News: जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले के विजयपुर इलाके में जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बैग मिला है। अधिकारियों को बरामद हुए बैग में 160 मिमी के पुराने जंग लगे मोर्टार के गोले मिले हैं। मोर्टार के गोले बरामद अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल हाईवे पर तलाशी अभियान के दौरान बैग में मोर्टार के गोले बरामद हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर बैग को बरामद कर लिया है। हालांकि अभी आगे की जांच चल रही है। पहले भी मिला था मोर्टार शेल गौरतलब है कि मई में भी पुलिस को मोर्टार शेल बरामद हुआ था। जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में बॉर्डर के (LOC) के पास 120 मिमी का मोर्टार शेल मिला था। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया था कि कुछ ग्रामीणों ने कालाल सीमा क्षेत्र में एक नदी के किनारे एक खोल पड़ा देखा और सोमवार रात पुलिस को इसकी सूचना दी। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच कर उसे बरामद कर लिया था।

Edited By: Preeti Gupta