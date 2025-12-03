Language
    स्वस्थ जम्मू-स्वच्छ जम्मू बनाने के लिए नगर निगम आयुक्त का प्रयास, शुरू की एम्पलाई ऑफ़ द मंथ व्यवस्था

    By Brij Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 01:15 PM (IST)

    जम्मू नगर निगम की यह व्यवस्था शहर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। स्वस्थ जम्मू, स्वच्छ जम्मू बनाने के अपने नारे को सार्थक करने के लिए जम्मू नगर निगम के आयुक्त डॉ देवांश यादव ने कर्मचारियों, अधिकारियों का प्रोत्साहन करते हुए बेहतर व्यवस्था बनाने के प्रयासों को सार्थक करना शुरू किया है।

    उन्होंने व्यवस्था में बेहतर योगदान देने वाले कर्मचारी व अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए एम्पलाई ऑफ़ द मंथ व्यवस्था शुरू की है। इसी कड़ी में नवंबर माह में तीन सेनेटरी इंस्पेक्टर को एम्पलाई ऑफ़ द मंथ के सम्मान से प्रोत्साहित किया गया है।

    इसमें जोन 1 के सेनेटरी इंस्पेक्टर समीर वाली,, जोन 2 के सेनेटरी इंस्पेक्टर अजय कुमार, जोन 3 के सेनेटरी इंस्पेक्टर सुभाष गिल शामिल है। इसी प्रकार तीन सेनेटरी सुपरवाइजर भी एंप्लॉय ऑफ द मंथ बनाए गए हैं। इनमें जोन 1 में वार्ड नंबर 14 के राजेंद्र कुमार, जोन 2 में वार्ड नंबर 25 की पूजा और जोन 3 में वार्ड नंबर 44 के दीपक मट्टू शामिल है।

    इतना ही नहीं सफाई व्यवस्था की निगरानी करने वाले तीन निगरानी एम्पलाई ऑफ़ द मंथ घोषित किए गए हैं । इनमें जॉन 1 के अधीन आने वाले वार्ड नंबर 14 के निगरान सौरभ , वार्ड 25 जोन 2 के निगरान सुरेश और जॉन 3 के अधीन आने वाले वार्ड नंबर 22 शास्त्री नगर के देवेश मट्टू शामिल है। इन कर्मचारियों को प्रोत्साहित कर निगम आयुक्त ने सभी कर्मचारी को बेहतर कामकाज करने के लिए प्रेरित किया है।

    इसका लाभ यहां शहर वासियों को होगा तो वहीं कर्मचारियों का भी मनोबल बढ़ेगा । डॉ देवास यादव नगर निगम अधीनस्थ आने वाले सभी 75 वार्डो में समानांतर विकास और सफाई व्यवस्था को अपनी प्राथमिकता बताते हुए सभी कर्मचारियों, अधिकारियों को साथ लेकर काम करने के लिए प्रयासरत है । उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रयास प्रयास जारी रखें हुए हैं।

    उनके प्रयासों का ही नतीजा है कि इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में जम्मू शहर अच्छी रैंकिंग प्राप्त कर पाया। कर्मचारी के कामकाज को देखने के लिए पूर्व कॉरपोरेटर, संबंधित सैनिटरी कर्मचारी, अन्य स्टाफ से फीडबैक लेने के बाद ही एम्पलाई ऑफ द मंथ चुना जा रहा है।

    इससे जम्मू नगर निगम के अन्य कर्मचारी भी उत्साहित दिख रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आयुक्त के इस प्रयास के परिणाम आने वाले महीना में जम्मू शहर को और बेहतर कर पाएंगे।