    जम्मू नगर निगम ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कसा शिकंजा, दोषियों से वसूला 19500 रुपये जुर्माना

    By Anchal Singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 04:43 PM (IST)

    जम्मू नगर निगम ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसते हुए 19500 रुपये का जुर्माना वसूला। शहर को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई। निगम ने नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है।

    निगम ने नागरिकों से स्वच्छता अभियान में सहयोग करने की अपील की है।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। निर्माण एवं विंध्वस नियमों का सख्ती से पालन करने की दिशा में कदम बढ़ाने के साथ ही निगम का राजस्व भी बढ़ना शुरू हो गया है क्योंकि रोजाना ही शहर के विभिन्न इलाकों में निर्माण सामग्री, मलबा सड़काें पर रखने के लिए दोषियों को बुक किया जा रहा है।

    मौके पर ही किए जा रहे जुर्माने से जहां निगम का राजस्व बढ़ रहा है ताकि वहीं लोग भी नियमों का पालन करने को विवश हो रहे हैं जिससे स्वच्छ जम्मू, स्वस्थ जम्मू के नारे को बल मिलेगा।

    शुक्रवार को भी नगर निगम की टीमें मैदान में रहीं। निर्माण एवं विंध्वस नियमों का पालन करवाने के लिए छापेमारी करते हुए निगम की टीमों ने 19500 रुपये जुर्माना वसूला।

    इस दौरान सड़क किनारों पर मलबा फेंकने, निर्माण सामग्री को यहां-वहां रखकर राहगीरों की दिक्कतें बढ़ाने के साथ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और कचरा फैलाने व प्रतिबंधित पालीथिन व सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई की गई।

    निगम के ज्वाइंट कमिश्नर हेल्थ एंड सेनिटेशन अब्दुल स्तार ने निगम आयुक्त डा. देवांश यादव के निर्देशों पर सख्ती के निर्देश जारी किए हैं। इसके चलते हेल्थ आफिसर डा. विनोद शर्मा ने तीन जोन में तैनात टीमों की सुबह-शाम मॉनिट्रिंग कर हिसाब मांगना शुरू किया है। जिसके बाद हरेक टीम शाम तक की गई कार्रवाई की जानकारी अधिकारियों को देने लगे हैं।

    शुक्रवार को निगम की टीम ने शहर की वार्ड नंबर 15, रघुनाथ बाजार में छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित 3 किलो पालीथिन व सिंगल यूज प्लास्टिक को बरामद किया और मौके पर ही दोषियों से 4 हजार रुपये जुर्माना वसूला। टीम की अध्यक्षता जोन-1 के सेनिटेशन आफिसर अरुण नायर कर रहे थे। टीम में सेनिटरी इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र, विवेक कुमार और राज कुमार शामिल थे।

    वहीं वार्ड नंबर 52, त्रिकुटा नगर में भी निगम की एक अन्य टीम ने छापेमारी की। इस दौरान टीम ने निर्माण और विंध्वस सामग्री के लिए दोषियों से 6 हजार रुपये जुर्माना वसूला। प्रतिबंधित पालीथिन रखने के दोषियों से 1500 और कचरा फेंकने वालों से 1 हजार रुपये का जुर्माना वसूला।

    सेनिटरी इंस्पेक्टर सुभाष गिल की अध्यक्षता में टीम ने यह कार्रवाई की। इसके अलावा त्रिकुटा नगर के वार्ड नंबर 54 में मलबा सड़क पर रखते हुए नियमों का उल्लंघन करने पर दोषी से 2 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया। उधर शहर के वार्ड नंबर 22, शास्त्री नगर में एक अन्य टीम ने निर्माण एवं विंध्वस सामग्री सड़कों पर रखने के लिए दोषियों से 5 हजार रुपये जुर्माना वसूला।