जम्मू नगर निगम ने नियमों की अनदेखी करने वालों पर कसा शिकंजा, दोषियों से वसूला 18500 रुपये जुर्माना

जागरण संवाददाता, जम्मू। स्वस्थ जम्मू, स्वच्छ जम्मू बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए जम्मू नगर निगम ने नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए टीमों को सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद निगम की अलग-अलग टीमें वार्डों में जाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं।

इसी कड़ी में निगम की दो टीमों ने शहर के वार्ड नंबर 61, 65 और 71 में कार्रवाई करते हुए दोषियों से 10600 रुपये जुर्माना वसूला। दोषियों को चेताया गया कि दोबारा पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी जाएगी और उनके प्रतिष्ठान, रेहड़ी-फड़ी को सील भी किया जा सकता है।

निगम आयुक्त डा. देवांश यादव के निर्देशों पर निगम की हेल्थ विंग ने तीन जोन में बंटे जम्मू शहर में टीमें बनाई हैं जो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई कर रही हैं। एक टीम ने शहर के वार्ड नंबर 71, सिद्धड़ा व आसपास के इलाकों में अभियान के दौरान टीम ने कचरा फेंकने वालों से 2 हजार रुपये जुर्माना वसूला।

प्रतिबंधित पालीथिन व सिंगल यूज प्लास्टिक भी जब्त किया इस दौरान दो किलो प्रतिबंधित पालीथिन व सिंगल यूज प्लास्टिक भी जब्त किया गया तथा दोषियों से 1700 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। इस टीम की अध्यक्षता सेनिटरी आफिसर अरुण नायर कर रहे थे। टीम में असिस्टेंट सेनिटेशन आफिसर मोहम्मद युनूस, सेनिटरी इंस्पेक्टर सुभाष चंद, विवेक कुमार व राज कुमार शामिल रहे।

वहीं दूसरी टीम ने शहर के वार्ड नंबर 61 तालाब तिल्लो व वार्ड नंबर 65 पटोली ब्राह्मणा अखनूर रोड में अभियान चलाते हुए 6900 रुपये जुर्माना वसूला। यहां टीम ने कचरा फेंकने वालों से 1500 रुपये, निर्माण एवं विंध्वस के लिए 2 हजार रुपये और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर दोषियों से 3400 रुपये जुर्माना वसूल किया।

जोन-2 की इस टीम की अध्यक्षता सेनिटरी आफिसर रमेश वजीर कर रहे थे जबकि उनके साथ सेनिटरी इंस्पेक्टर अनूप शर्मा, बंसी लाल, अजय आनंद और आकाश कोहली भी मौजूद थे। बिना तिरपाल, टीन लगाए निर्माण करने की अनुमति नहीं हेल्थ आफिसर डा. विनोद शर्मा ने कहा कि कचरे को यहां-वहां फैलाने वालों के अलावा अब निर्माण के दौरान कोताही बरतने वालों यानि धूल-मिट्टी फैलने का ध्यान नहीं रखने वालों के खिलाफ सख्ती शुरू की गई है। किसी को भी सड़कों पर मलबा फेंकने, बिना तिरपाल, टीन लगाए निर्माण करने की अनुमति नहीं है।

लिहाजा ऐसे लोगों को चेतावनी देने के साथ जुर्माना शुरू किया गया है। बार-बार समझाने पर भी नहीं सुधरने वालों के खिलाफ और सख्ती की जाएगी। मौके पर ही चालान काटे जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को रूटीन में शुरू रखा जाएगा। लोगों को भी चाहिए कि वे निर्माण के दौरान नियमों का पालन करें।