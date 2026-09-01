डुग्गर दी शान, डोगरी जुबान! जम्मू की सड़कों पर दिखेगी डोगरी की झलक, चौराहों से प्रमुख मार्गों तक लगेंगे साइनबोर्ड

जागरण संवाददाता, जम्मू जम्मू की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने तथा उसे बढ़ावा देने की दिशा में जम्मू नगर निगम ने एक सराहनीय कदम उठाया है। इस नई पहल के तहत शहर के प्रमुख चौराहों, मुख्य मार्गों और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर डोगरी भाषा के साइनबोर्ड लगाए जा रहे हैं।

यह पूरी कवायद सयाना नागरिक मदद सेवा संस्था के अनुरोध पर जम्मू नगर निगम के आयुक्त डॉ. देवांश यादव के मार्गदर्शन में शुरू की गई है। इस सामाजिक संस्था ने सहयोग स्वरूप कई डोगरी साइनबोर्ड उपलब्ध कराए हैं, जिन्हें अब नगर निगम द्वारा शहर के उपयुक्त और प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया जा रहा है। सार्वजनिक जगहों पर दिखेगी डोगरी की झलक यह पहल अपनी मातृभाषा डोगरी और जम्मू की सांस्कृतिक पहचान के प्रति नगर निगम की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सार्वजनिक स्थानों पर डोगरी में लिखे साइनबोर्ड दिखने से न केवल भाषा को व्यापक पहचान मिलेगी, बल्कि स्थानीय निवासियों, विशेष रूप से युवा पीढ़ी में अपनी भाषाई धरोहर को संजोने के प्रति जागरूकता भी पैदा होगी।