डुग्गर दी शान, डोगरी जुबान! जम्मू की सड़कों पर दिखेगी डोगरी की झलक, चौराहों से प्रमुख मार्गों तक लगेंगे साइनबोर्ड
जम्मू नगर निगम ने डोगरी और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए प्रमुख स्थानों पर डोगरी साइनबोर्ड लगाने की पहल ...और पढ़ें
HighLights
जम्मू नगर निगम ने डोगरी साइनबोर्ड लगाने की पहल की।
सयाना नागरिक मदद सेवा संस्था ने साइनबोर्ड उपलब्ध कराए।
यह पहल डोगरी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देगी।
जागरण संवाददाता, जम्मू जम्मू की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने तथा उसे बढ़ावा देने की दिशा में जम्मू नगर निगम ने एक सराहनीय कदम उठाया है। इस नई पहल के तहत शहर के प्रमुख चौराहों, मुख्य मार्गों और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर डोगरी भाषा के साइनबोर्ड लगाए जा रहे हैं।
यह पूरी कवायद सयाना नागरिक मदद सेवा संस्था के अनुरोध पर जम्मू नगर निगम के आयुक्त डॉ. देवांश यादव के मार्गदर्शन में शुरू की गई है।
इस सामाजिक संस्था ने सहयोग स्वरूप कई डोगरी साइनबोर्ड उपलब्ध कराए हैं, जिन्हें अब नगर निगम द्वारा शहर के उपयुक्त और प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया जा रहा है।
सार्वजनिक जगहों पर दिखेगी डोगरी की झलक
यह पहल अपनी मातृभाषा डोगरी और जम्मू की सांस्कृतिक पहचान के प्रति नगर निगम की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सार्वजनिक स्थानों पर डोगरी में लिखे साइनबोर्ड दिखने से न केवल भाषा को व्यापक पहचान मिलेगी, बल्कि स्थानीय निवासियों, विशेष रूप से युवा पीढ़ी में अपनी भाषाई धरोहर को संजोने के प्रति जागरूकता भी पैदा होगी।
नगर निगम ने बताया प्लान
इस परियोजना और इसके क्रियान्वयन को लेकर जम्मू नगर निगम के संयुक्त आयुक्त (राजस्व एवं प्रवर्तन) तथा जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलभूषण खजूरिया ने विस्तृत जानकारी साझा की है।
इसे जम्मू की सांस्कृतिक पहचान को और अधिक मजबूत करने तथा आमजन के दैनिक जीवन में डोगरी भाषा को उसका गौरवशाली स्थान दिलाने की दिशा में एक बेहद असरदार कदम माना जा रहा है।