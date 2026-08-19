जम्मू-कश्मीर: बनतालाब के खेरी में फिर धंसने लगी जमीन, 10 मकानों पर मंडराया खतरा; टेंट में रहने को मजबूर हुए लोग
जम्मू के बनतालाब के खेरी इलाके में जमीन धंसने से करीब 10 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे प्रभावित परिवार टेंटों में रहने को मजबूर हैं। यह घटना पिछले साल भी हुई थी, और लोग अभी भी प्रशासन से स्थायी समाधान व मदद की उम्मीद कर रहे हैं।
HighLights
बनतालाब के खेरी में जमीन धंसने से 10 मकान क्षतिग्रस्त
प्रभावित परिवार बिजली-पानी के बिना टेंटों में रहने को मजबूर
पिछले साल भी हुई थी घटना, भूवैज्ञानिक कारण अज्ञात
जागरण संवाददाता, जम्मू। शहर से महज 12 किलोमीटर दूर बनतालाब के खेरी इलाके में जमीन धंसने से लोगों में दहशत है। अब तक करीब 10 मकानों को नुकसान पहुंचा है। कई मकानों में दरारें और कुछ के हिस्से ढह गए हैं।
इसके अलावा भी कुछ जगह मकान के आसपास की जमीन तीन से चार फीट नीचे खिसक गई है। पानी की आपूर्ति ठप और बिजली गुल है। इससे प्रभावित परिवार प्रशासन की ओर से दिए गए टेंटों में रहने को मजबूर हैं। यह वही क्षेत्र है, जहां पिछले साल जमीन धंसने का मामला सामने आया था। उस समय यहां पांच से छह मकानों को नुकसान पहुंचा था। बनतालाब से ऊपर की तरफ दो पंचायतें कंगर और खेरी में ये मामले सामने आ रहे हैं।
2025 में भी हुआ था ऐसा
2025 की बरसात के बाद यहां जमीन धंसने का मामला पहली बार सामने आया था। अब बरसात में ही जमीन धंसने से लोगों में दहशत है। क्षेत्र में दो घर पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं, कुछ मकान आधे ढह गए हैं। दो घर जमीन के खिसकने के बाद हवा में लटके दिखाई दे रहे हैं।
मकानों में बड़ी-बड़ी दरारें आ चुकी हैं। लोगों को डर है कि बारिश में उनका घर भी जमीन में समा सकता है। प्रशासन की ओर से प्रभावित इलाके का जायजा लेने के लिए पिछले साल जियोलाजिकल टीम भी पहुंची थी, लेकिन अभी तक असली वजह सामने नहीं आई है। ग्रामीणों के मुताबिक 2025 में बारिश व बाढ़ से इलाके में नुकसान हुआ था। उस वक्त प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया था।
बरसात ने सब कुछ बरबाद कर दिया
मौजूदा बरसात में सब कुछ बर्बाद कर दिया। हालात ये हैं कि प्रभावित परिवारों के पास न सुरक्षित घर है, न बिजली और न ही पानी की सुविधा। प्रशासन ने फिलहाल तीन टेंट उपलब्ध करवाए हैं लेकिन परिवारों का कहना है कि टेंट में रहना भी आसान नहीं है, सांप और बिच्छुओं का डर हर वक्त बना रहता है।
उनका कहना है कि मुश्किल से पैसे जोड़कर कच्चे घरों को पक्का बनाया था लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा। सरकार के दिए टेंट में रहने को मजबूर हैं। स्थानीय निवासी मोहम्मद आसिफ का कहना है न पानी है, न बिजली और न ही घर बचा है। आरोप है कि पिछले साल भी बाढ़ व बारिश के बाद प्रशासन ने सिर्फ नाम लिखे। वह अब भी मुआवजे व राहत के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है।