जम्मू-कश्मीर में अब शिक्षकों के ऑनलाइन होंगे तबादले, सरकार ने लागू की नई नीति, पोस्टिंग के लिए बनेंगे 5 जोन

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर नई नीति लागू कर दी है। नई व्यवस्था में शिक्षकों और अधिकारियों की पोस्टिंग के लिए भौगोलिक स्थिति के आधार पर पांच जोन बनाए गए हैं। यह नीति अगर सुचारू और पारदर्शी ढंग से लागू होती है तो अपनी पहुंच के आधार पर दशकों से शहरों व सुगम क्षेत्रों में जमे शिक्षकों को अन्यत्र जाना होगा।

वहीं दूरदराज के क्षेत्रों में कार्यकाल पूरा कर चुके शिक्षक अब सुगम क्षेत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए पोर्टल बना दिया गया है। सामान्य या सुगम क्षेत्रों (एक से तीन जोन) में तीन वर्ष, जोन-चार में दो वर्ष और सबसे कठिन माने गए जोन-पांच में एक वर्ष बाद तबादले का अधिकार शिक्षक को होगा।

जोन-पांच में कार्यकाल पूरा करने वाले अध्यापकों को प्राथमिकता मिलेगी। तबादले में पारदर्शिता के लिए प्वाइंट आधारित सिस्टम लागू किया गया है। इसमें कठिन क्षेत्र में सेवा, उम्र, दिव्यांगता, महिला कर्मचारियों की विशेष परिस्थितियां, गंभीर बीमारी और सेवानिवृत्ति के करीब होने जैसे मामलों पर अंक दिए जाएंगे।

दूरदराज के इलाकों में दूर होगी स्टाफ की कमी सरकार का तर्क है कि नई नीति का उद्देश्य दूरदराज क्षेत्रों में स्टाफ की कमी को दूर करना, कर्मचारियों की समान तैनाती सुनिश्चित करना और तबादला प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। बता दें कि रसूख वाले शिक्षकों को उनके घर के पास या अन्य पसंदीदा क्षेत्रों में नियुक्ति देने के आरोप लगते रहे हैं। काफी शिक्षक इस वजह से एक ही जगह पर टिके हैं। इनकी गिनती हजारों में बताई जाती है।

कठिन जोन में एक वर्ष कार्यकाल नई नीति के तहत स्कूलों को पांच जोन में बांटा गया है। जोन-एक, दो और तीन में सामान्यतः तीन वर्ष, जोन-चार में दो साल और कठिन क्षेत्र जोन-पांच में शिक्षकों का एक वर्ष का कार्यकाल रहेगा। जोन पांच में निर्धारित कार्यकाल पूरा करने वाले शिक्षकों को स्थानांतरित किया जाएगा। उन्हें उपलब्ध रिक्तियों और प्रशासनिक जरूरत के अनुसार, जोन-एक या दो में तैनाती के लिए प्राथमिकता भी मिल सकती है।

दिव्यांग, विधवा और बीमार शिक्षकों को मिलेगी प्राथमिकता नई नीति में मानवीय पहलुओं का भी ध्यान रखा गया है। गंभीर तौर पर बीमार, 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांग, विधवा, तलाकशुदा या एकल अभिभावक को प्राथमिकता दी जा सकेगी। इसके लिए संबंधित दस्तावेज और सक्षम अधिकारी की मंजूरी आवश्यक होगी।

पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी होने पर उन्हें एक ही जिले या उचित दूरी पर तैनात करने का प्रयास किया जाएगा। एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को घर के नजदीक पोस्टिंग में प्राथमिकता दी जा सकती है। 58 वर्ष या उससे अधिक उम्र के कर्मचारियों को सामान्यतः जोन-चार और जोन-पांच में तैनात नहीं किया जाएगा।

वर्ष में दो बार कर सकेंगे आवेदन नीति के अनुसार, संभावित रिक्तियों और तबादलों से जुड़ी जानकारी अप्रैल और अक्टूबर में जारी की जाएगी। कर्मचारी मई और नवंबर में आवेदन और अपनी पसंद की पोस्टिंग दे सकेंगे। जून और दिसंबर में पात्रता और मेरिट सूची आएगी, जबकि तबादला आदेश सामान्यतः जून-जुलाई और जनवरी-फरवरी में जारी होंगे। जरूरत पड़ने पर शैक्षणिक या प्रशासनिक कारणों से सरकार इस समय-सारिणी में बदलाव कर सकती है।