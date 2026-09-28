कश्मीरी हिंदू विस्थापित कालोनियों के कायाकल्प का काम शुरू, 82 करोड़ रुपये से चमकेगी जगटी टाउनशिप

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू में कश्मीरी हिंदू विस्थापित कैंपों में मरम्मत और बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन का काम व्यापक स्तर पर शुरू हो गया है। सरकार की ओर से 200 से अधिक भवन ब्लाकों और करीब 5000 फ्लैटों के साथ सामुदायिक हाल और अन्य साझा सुविधाओं की मरम्मत व जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है।

इस बीच राहत एवं पुनर्वास (माइग्रेंट्स), जम्मू-कश्मीर के आयुक्त अरविंद करवानी ने रविवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जगटी नगरोटा विस्थापित कैंपों का दौरा कर विकास कार्यों का निरीक्षण किया। भवनों और फ्लैटों की मरम्मत शुरू उन्होंने सभी भवनों का ढांचा आडिट कराने और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। इसके साथ स्थानीय निवासियों और संबंधित कैंप कमांडेंट से परामर्श कर काम कराने पर जोर दिया। करवानी ने बताया कि लोक निर्माण विभाग ने जम्मू के विस्थापित कैंपों में भवनों की मरम्मत और नवीनीकरण का काम शुरू किया है। इसके साथ ही आंतरिक सड़कों और गलियों, पार्कों, विस्थापित स्कूलों, स्वास्थ्य डिस्पेंसरी तथा सब-डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जगती के विकास और फेस-लिफ्ट की व्यापक परियोजना भी तैयार की गई है।