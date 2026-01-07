J&K Weather: कश्मीर में 'चिल्लई कलां' का सितम, मुगल रोड बर्फबारी से बंद; जानें गुलमर्ग में कैसा है मौसम
कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों, जैसे मुगल रोड और गांदरबल में हल्की बर्फबारी हुई, जिससे ठंड बढ़ गई है। गुलमर्ग सबसे ठंडा रहा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सोमवार की रात मुगल रोड (शोपियां), गांदरबल समेत कश्मीर के अन्य कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी से ठिठुरन बढ़ गई है। विश्व विख्यात स्की रिजार्ट गुलमर्ग कड़ाके की ठंड के साथ प्रदेश में सबसे ठंडा चल रहा है।
जम्मू में न्यूनतम तापमान के 5.2 डिग्री रहने से सीजन की सर्द रात बीती।बर्फबारी के कारण मुगल रोड पर यातायात बंद है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार बुधवार को उत्तरी, मध्य व दक्षिण कश्मीर के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। आगामी 10 जनवरी तक पारे में गिरावट आएगी।
जम्मू समेत कई अन्य मैदानी इलाकों में अगले दो दिन कोहरा छाने की आशंका है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम खुला रहा।
|शहर/स्थान
|न्यूनतम तापमान (°C)
|अधिकतम तापमान (°C)
|स्थिति
|गुलमर्ग
|-8.6
|2.0
|सबसे ठंडा, जम गए जलस्रोत
|पहलगाम
|-6.8
|7.0
|कड़ाके की ठंड, बर्फबारी
|श्रीनगर
|-4.0
|9.7
|'चिल्लई कलां' का असर
|भद्रवाह
|-2.2
|9.2
|बर्फीली हवाएं
|जम्मू
|5.2
|15.4
|धूप खिली रही, मैदानी इलाका
