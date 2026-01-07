जागरण संवाददाता, श्रीनगर। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सोमवार की रात मुगल रोड (शोपियां), गांदरबल समेत कश्मीर के अन्य कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी से ठिठुरन बढ़ गई है। विश्व विख्यात स्की रिजार्ट गुलमर्ग कड़ाके की ठंड के साथ प्रदेश में सबसे ठंडा चल रहा है।

जम्मू में न्यूनतम तापमान के 5.2 डिग्री रहने से सीजन की सर्द रात बीती।बर्फबारी के कारण मुगल रोड पर यातायात बंद है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार बुधवार को उत्तरी, मध्य व दक्षिण कश्मीर के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। आगामी 10 जनवरी तक पारे में गिरावट आएगी।