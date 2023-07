Jammu Kashmir Weather: जम्मू-कश्मीर में आज भारी बारिश का अलर्ट, प्रभावित हो सकता है ट्रैफिक; पढ़ें पूरा अपडेट

Jammu Kashmir Weather जम्मू और कश्मीर में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि भारी बारिश के चलते राज्य में ट्रैफिक व्यवस्था और अमरनाथ यात्रा प्रभावित हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते बीते दो दिनों से ऊपरी इलाकों के साथ साथ निचले इलाकों में रुक-रुक कर बारिश हो रही है।

श्रीनगर, जागरण संवाददाता। Jammu Kashmir Weather Today पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते शुक्रवार को घाटी में मौसम के मिजाज और ज्यादा तीखे हो गए और अधिकांश स्थानों पर मूसलाधार बारिश हुई। ताजा बारिश ने तापमान में भारी गिरावट ला इसे सामान्य से कई डिग्री नीचे पहुंचा दिया जिसके चलते भीषण गर्मी का प्रकोप टूट गया। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर आज और कल सामान्य से भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने बारिश के कारण जमीनी यातायात और श्री अमरनाथ तीर्थ यात्रा के भी प्रभावित रहने की संभावना जताई है। बारिश से तापमान में आई गिरावट बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते गत दो दिनों से घाटी में मौसम के मिजाज तीखे बने हुए हैं और इस बीच ऊपरी इलाकों के साथ साथ निचले इलाकों में रुक-रुक कर बारिश हो रही है। ताजा बारिश के तापमान में गिरावट देखने को मिली है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिली है। मौसम विभाग के निदेशक सोनम लोट्स ने कहा कि 8 और 9 जुलाई को अधिकांश इलाकों में सामान्य से भारी बारिश हो सकती है। निदेशक ने कहा कि ताजा बारिश से तापमान में और अधिक गिरावट आने, जमीनी यातायात व बालटाल व पहलगाम मार्गों से श्री अमरनाथ जी की तीर्थ यात्रा भी प्रभावित हो सकती है। निदेशक ने कहा कि 9 जुलाई शाम से मौसम में बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी।

