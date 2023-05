Jammu-Kashmir Weather: जम्मू के कई इलाकों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और भूस्खलन से राजमार्ग हुए बंद

जम्मू, पीटीआई । भीषण गर्मी से जम्मू-कश्मीर के लोगों को राहत मिली है। जम्मू क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में बुधवार को भारी बारिश हुई जिससे तापमान में काफी ज्यादा गिरावट आ गई है।

#WATCH | Heavy rain followed by hailstorm hits Chirdi in district Udhampur of Jammu & Kashmir pic.twitter.com/YtVFVlk2BJ