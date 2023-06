राजौरी, ऑनलाइन डेस्‍क: राजौरी जिले की सिमरन बाला ने यूपीएससी सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) परीक्षा में एआईआर 82 हासिल किया। वह इस साल इस परीक्षा को पास करने वाली जम्मू-कश्मीर की इकलौती लड़की हैं।

#WATCH | Jammu & Kashmir: Simran Bala from Rajouri district, secures AIR 82 in UPSC CAPF (Central Armed Police Forces) examination. She is the only girl from J&K to crack this examination, this year pic.twitter.com/bUjzxT9yOG