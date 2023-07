Jammu Kashmir Schools Open जम्‍मू में आज से सभी स्‍कूल खोल दिए गए हैं। जम्मू संभाग के समर जोन के अधीन आने वाले सभी प्राइवेट व सरकारी स्कूलों में आठ जून से छुट्टियां डाली गई थी जो 22 जुलाई शनिवार तक रही। वहीं रविवार की छुट्टी के बाद अब सोमवार स्कूल खुले हैं और स्कूल खुलते ही वहां बच्चों की चहल पहल देखने को मिल रही है।

गर्मियों की छुट्टियों के बाद खुले स्कूल, कई स्‍कूलों में पूजा-अर्चना के बाद शुरू होंगी कक्षाएं

