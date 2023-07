Jammu-Kashmir: बडगाम में पुलिस ने लश्कर ए तैयबा के चार आतंकियों को किया गिरफ्तार, हथियार व अन्य सामान भी बरामद

Jammu-Kashmir बडगाम में पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के चार आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से हथियार व अन्य साजो सामान भी मिला है। पुलिस और सेना के संयुक्त अभियान में लश्कर-ए-तैयबा के एक माडयूल के सक्रिय होने की सूचना के आधार पर चलाया गया। सुरक्षाबलों ने इस अभियान के दौरान चार आतंकियों को पकड़ा है। इनके पास से पुलिस ने हथियार व अन्य साजो सामान भी जब्त किया गया है।

बडगाम में पुलिस ने लश्कर ए तैयबा के चार आतंकियों को किया गिरफ्तार : जागरण

Your browser does not support the audio element.

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो: कश्मीर घाटी के जिला बडगाम में पुलिस ने लश्कर ए तैयबा के चार आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से हथियार व अन्य साजो सामान भी मिला है। चारों से पूछताछ जारी है। मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस ने सेना की 62 आरआर के जवानों के साथ मिलकर बडगाम के बीरवाह इलाके में आतंकियों को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया। यह अभियान बीरवाह में लश्कर ए तैयबा के एक माडयूल के सक्रिय होने की सूचना के आधार पर चलाया गया। सुरक्षाबलों ने इस अभियान के दौरान चार आतंकियों को पकड़ा है। पकड़े गए आतंकियों की पहचान मुश्ताक अहमद लोन निवासी गोंडीपोरा बीरवाह, अजहर अहमद मीर निवासी चीवडारा बीरवाह, इरफान अहमद सोफी निवासी अरवाह बीरवाज और अबरार अहमद मलिक निवासी अरवाह बीरवाह के रूप में हुई है। हथियार व अन्य सामान भी किया जब्त पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह चारों श्रीनगर, बडगाम और पुलवामा में सक्रिय लश्कर ए तैयबा के आतंकियों के अलावा गुलाम कश्मीर में बैठे आतंकी सरगनाओं के साथ लगातार संपर्क में थे। इनके पास से पुलिस ने हथियार व अन्य साजो सामान भी जब्त किया गया है। इनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN