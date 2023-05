Jammu-Kashmir: एनआईए ने गिरफ्तार किया जैश-ए-मोहम्मद का सदस्य, सैनिकों की आवाजाही की दे रहा था जानकारी

जम्मू, एएनआई । जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य को गिरफ्तार किया है। जैश-ए-मोहम्मद के इस सदस्य की पहचान कुपवाड़ा जिले के मोहम्मद उबैद मलिक के रूप में हुई है। एनआईए के अनुसार मोहम्मद उबैद मलिक को जम्मू-कश्मीर में आतंकी साजिश मामले में उसकी संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया है।

J&K | National Investigation Agency arrests a Jasih-e-Mohammad operative, identified as Mohd Ubaid Malik of Kupwara district, for his involvement in the terror conspiracy case in Jammu and Kashmir: NIA

एनआईए की जानकारी के अनुसार ऑपरेटिव मोहम्मद उबैद मलिक पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर के लगातार संपर्क में था। जांच में यह भी पता चला है कि आतंकी उबैद मलिक पाकिस्तान स्थित अपने कमांडर को विशेष रूप से सैनिकों और सुरक्षाबलों की आवाजाही के बारे में गुप्त जानकारी दे रहा था।

J&K | Jaish-e-Mohammad operative Mohd Ubaid Malik was in constant touch with a Pakistan-based JeM commander. Investigations revealed that the accused was passing on secret information, especially regarding the movement of troops and security forces, to the Pakistan-based…