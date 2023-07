नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की एक बड़ी साजिश को सुरक्षाबल के जवानों ने विफल बना दिया गया है। कश्मीर में मच्छल सेक्टर में नियंत्रण रेखा से घुसपैठ के एक षड्यंत्र को विफल करते हुए जवानों ने दो आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। मारे गए आतंकियों की तत्काल पहचान नहीं हो पाई है।

कश्मीर में मच्छल सेक्टर से घुसपैठ के प्रयास में दो आतंकी ढेर, 48 घंटे में मार गिराए गए आठ आंतकी

HighLights कश्मीर में मच्छल सेक्टर से घुसपैठ के प्रयास में दो आतंकी ढेर तीन दिन में LOC पर दूसरा बड़ा षड्यंत्र विफल। जम्मू कश्मीर में 48 घंटे में मार गिराए गए आठ आतंकी मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं।

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो : अमरनाथ यात्रा के दौरान नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की एक बड़ी साजिश को सुरक्षाबल के जवानों ने विफल बना दिया। बुधवार तड़के उत्तरी उत्तरी कश्मीर में मच्छल सेक्टर में नियंत्रण रेखा से घुसपैठ के एक षड्यंत्र को विफल करते हुए जवानों ने दो आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। मारे गए आतंकियों की तत्काल पहचान नहीं हो पाई है। उनके गुलाम जम्मू कश्मीर या पाकिस्तानी होने की आशंका है। मंगलवार को पुंछ में चार तो सोमवार को दो आतंकियों को मार गिराया गया था। 48 घंटे में जम्मू कश्मीर में आठ आतंकियों को मार गिराया गया है। पाकिस्तान आतंकी वारदातों की रच रहा साजिश बता दें कि अमरनाथ यात्रा और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की वर्षगांठ से पूर्व पाकिस्तान आतंकी वारदात में वृद्धि की साजिश रच रहा है और अधिक से अधिक आतंकियों को भारतीय क्षेत्र में धकेलने का प्रयास कर रहा है। तीन दिन में जम्मू कश्मीर में एलओसी पर घुसपैठ की दूसरी बड़ी साजिश को सुरक्षाबलों ने विफल बनाया है। बढ़ा दी गई थी गश्त पुलिस को मंगलवार को अपने तंत्र से पता चला था कि मच्छल या करनाह सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की मदद से आतंकियों का एक दल कश्मीर में घुसपैठ करने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने सेना और बीएसएफ के साथ मिलकर घुसपैठ की ²ष्टि से संवेदनशील अग्रिम इलाकों में विशेष नाके लगाए और गश्त भी बढ़ा दी गई। दोनों के बीच हुई फायरिंग मच्छल सेक्टर में बुधवार तड़के जवानों ने आतंकियों के एक दल को भारतीय सीमा में घुसपैठ करते देखा। उन्होंने आस पास की चौकियों को सचेत करने के साथ ही आतंकियों की हर हरकत पर नजर रखना शुरू कर दी। जैसे ही आतंकी एलओसी पर जवानों के घेरे में आए, जवानों ने उन्हें ललकारते हुए आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। इस पर आतंकियों ने वापस भागने का प्रयास किया और जवानों पर फायरिंग भी की। लगभग तीन घंटे तक चली गोलीबारी के बाद दो आतंकी मारे गए।

