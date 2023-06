उपजिला के लोहाई मल्हार तहसील के गांव नाठी में सुदर्शन सिंह के घर मंगलवार रात 10 बजे के करीब संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। इस दौरान घर में मौजूद तीन नाबालिग आग की चपेट में आने से झुलस गए जिन्हें तुरंत उपजिला अस्पताल बिलावर पहुंचाया गया। बच्चों की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार देने के बाद डॉक्टरों ने जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया।

J&K News: लोहाई मल्हार में आग लगने से तीन नाबालिग झुलसे, बिलावर अस्पातल में चल रहा उपचार

बिलावर, संवाद सहयोगी : उपजिला के लोहाई मल्हार तहसील के गांव नाठी में सुदर्शन सिंह के घर मंगलवार रात 10 बजे के करीब संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। इस दौरान घर में मौजूद तीन नाबालिग आग की चपेट में आने से झुलस गए, जिन्हें तुरंत उपजिला अस्पताल बिलावर पहुंचाया गया। बच्चों की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार देने के बाद डॉक्टरों ने जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल, पुलिस विभिन्न पहलुओं को लेकर जांच में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार नाठी गांव के सुदर्शन सिंह के घर मंगलवार रात आग लगने की जानकारी घर के लोगों को तब लगी, जब घर के भीतर से आग की लपटें निकलनी तेज हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू आग लगने की जानकारी आसपास के लोगों को लगी तो सभी आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंच गए। इसके बाद लोगों ने घर में मौजूद तीन नाबालिग को सुरक्षित बाहर निकाला। घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया और घर में रखा सारा सामान को भी बाहर निकाल बचा लिया। तीनों घायलों को इलाज के लिए उपजिला अस्पताल बिलावर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने आग में झुलसे तीनों नाबालिग बच्चों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया। आग की चपेट में आए नाबालिगों की पहचान 11 वर्षीय रूपाली देवी, 9 वर्षीय नैंसी देवी और 18 महीने का मनवीर सिंह के रूप में हुई है।

Edited By: Nidhi Vinodiya