दक्षिण कश्मीर के कुलगाम स्थित एनआईए की अधिनियम के तहत विशेष अदालत ने मंगलवार को द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) के कमांडर बासित अहमद डार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। बासित डार पर एनआईए ने बीते सप्ताह ही 10 लाख का इनाम घोषित किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि बासित डार बीते तीन वर्ष के दौरान कश्मीर में हुई टारगेट किलिंग की विभिन्न वारदातों में शामिल है।

TRF कमांडर बासित अहमद डार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, टारगेट किलिंग की विभिन्न वारदातों में शामिल

Your browser does not support the audio element.