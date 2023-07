Jammu Kashmir News: भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, भूस्खलन और कीचड़ से रास्ते हुए बाधित

भारी वर्षा ने आधार शिविर कटड़ा व आसपास के क्षेत्रों में लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। जगह-जगह भूस्खलन हुआ है तो दूसरी ओर कीचड़ दलदल का भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है। भूस्खलन के कारण पार्क में लगी लाइटों के साथ ही पेड़ पौधे पूरी तरह से बह गए हैं। दूसरी ओर पाक का अधिकतर हिस्सा भूस्खलन की चपेट में आ गया है।

कटड़ा, संवाद सहयोगी। मंगलवार रात से लगातार हो रही भारी वर्षा ने आधार शिविर कटड़ा व आसपास के क्षेत्रों में लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। एक ओर जहां जगह-जगह भूस्खलन हुआ है तो दूसरी ओर कीचड़, दलदल का भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कटड़ा में बाणगंगा मार्ग पर नगर पालिका का देवी पार्क भारी भूस्खलन के कारण पाक का अधिकतर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। घरों व दुकानों में घुसा पानी भूस्खलन के कारण पार्क में लगी लाइटों के साथ ही पेड़ पौधे पूरी तरह से बह गए हैं। दूसरी ओर पाक का अधिकतर हिस्सा भूस्खलन की चपेट में आ गया है। दूसरी ओर देवी पार्क में नवनिर्मित शौचालय व स्नानघर पर भी भूस्खलन का खतरा मंडराने लगा है। वहीं, कटड़ा के काउंटर नंबर दो के साथ ही अस्पताल मार्ग, बाण गंगा मार्ग, जम्मू मार्ग, मुख्य बाजार, मुख्य बस अड्डा आदि स्थानों पर दुकानों के भीतर भी पानी घुस गया, जिससे लोगों का काफी नुकसान हुआ है। कटड़ा-जम्मू मार्ग के कुछ स्थानों पर भी भूस्खलन वहीं, कटड़ा-रियासी मार्ग पर बालनी चेकपोस्ट के समीप भूस्खलन के चलते कटड़ा-रियासी मार्ग सुबह करीब तीन से चार घंटे बंद रहा। हालांकि उसके बाद प्रशासन द्वारा मार्ग को पूरी तरह से साफ कर दिया गया और वाहनों की आवाजाही सुचारू हो गई। वहीं, अति महत्वपूर्ण कटड़ा-जम्मू मार्ग के कुछ स्थानों पर भी भूस्खलन हुआ है। फिलहाल यह मार्ग सुचारू है। कटड़ा-पैंथल मार्ग पर भारी भूस्खलन वहीं, कटड़ा-पैंथल मार्ग पर भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते इस मार्ग के महत्वपूर्ण मनुन, पडोह आदि गांवों में आने-जाने को लेकर लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्राचीन कालशा मंदिर मार्ग पर भी भूस्खलन होने के कारण आवाजाही बंद हो गई है। इतना ही नहीं वर्तमान में कटड़ा कस्बा के सभी नाली पूरी तरह से उफान पर हैं। सभी मार्गों पर गंदगी के साथ ही कीचड़ आदि फैला हुआ है, जिससे भवन की ओर आने जाने को लेकर श्रद्धालुओं के साथ ही स्थानीय निवासियों को भी परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है।

