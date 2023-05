जम्मू, एजेंसी। Baramulla Encounter जम्मू-कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले के बाद सेना ने घेराबंदी तेज कर दी है। अब बारामुला के करहामा कुंजर इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। कश्मीर जोन पुलिस के अनुसार, सेना ने राजौरी में भी आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया है। आतंकी हमले के बाद देश के रक्षा मंत्री आज राजौरी आएंगे।

पुलिस के अनुसार जम्मू-कश्मीर के राजौरी और बारामुला में शनिवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच दो अलग-अलग मुठभेड़ चल रही हैं। पीआरओ डिफेंस जम्मू ने शनिवार को कहा कि राजौरी के कंडी जंगल में मुठभेड़ चल रही है। वहीं, सुरक्षा बल हेलीकॉप्टर से भी निगरानी कर रहे हैं। दूसरी और बारामुला में चल रही मुठभेड़ में एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया गया है। मारे गए आतंकी का नाम आबिद वानी है। वह दक्षिण कश्मीर में जिला कुलगाम के बाबपोरा का रहने वाला था। वह लश्कर का आतंकी था। उसके पास से एक एके-47 बंदूक मिली है।

#BaramullaEncounterUpdate: Killed terrorist has been identified as Abid Wani, a resident of Yarhol Babapora Kulgam, linked with proscribed terror outfit LeT. Incriminating materials, 1 AK 47 rifle recovered: Kashmir Zone Police