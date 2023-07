Amarnath Yatra जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग खुलने के बाबा अमरनाथ यात्रा को आज जम्मू से बहाल कर दिया गया। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहने के कारण जम्मू से बाबा अमरनाथ यात्रा को तीन दिन तक स्थगित रखा गया और आज मंगलवार दोपहर को 4665 श्रद्धालुओं के जत्थे को जम्मू के यात्री निवास से पहलगाम व बालटाल के लिए रवाना कर दिया गया।

Jammu Kashmir News: तीन दिन बाद जम्मू से बाबा अमरनाथ यात्रा बहाल, 4665 श्रद्धालु हुए रवाना

जम्मू, राज्य ब्यूरो। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग खुलने के बाबा अमरनाथ यात्रा को आज जम्मू से बहाल कर दिया गया। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहने के कारण जम्मू से बाबा अमरनाथ यात्रा को तीन दिन तक स्थगित रखा गया और आज मंगलवार दोपहर को 4665 श्रद्धालुओं के जत्थे को जम्मू के यात्री निवास से पहलगाम व बालटाल के लिए रवाना कर दिया गया। जैसे ही यात्रा के बहाल होने की घोषणा हुई तो श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दौड़ गई। बालटाल मार्ग से यात्रा के लिए रवाना हुए 1597 श्रद्धालुओं के जत्थे में 1212 पुरुष, 337 महिलाएं, 48 साधु शामिल थे। पहलगाम मार्ग से यात्रा करने के लिए रवाना हुए 3068 श्रद्धालुओं के जत्थे में 2379 पुरुष, 650 महिलाएं, 1 बच्चा और 38 साधु शामिल थे। जम्मू के यात्री निवास से अब तक 43833 श्रद्धालु बालटाल व पहलगाम के लिए रवाना हो चुके है। अधिकतर श्रद्धालु सीधे ही पहलगाम व बालटाल पहुंच कर यात्रा कर रहे हैं। एहतियात बरतते हुए श्रद्धालुओं को किया रवाना वहीं बालटाल व पहलगाम से बाबा अमरनाथ की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। जम्मू, पहलगाम व बालटाल में मौसम साफ बना हुआ है। पहलगाम से आज करीब नौ सौ श्रद्धालुओं व बालटाल से करीब सात सौ श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया गया है। यात्रा मार्ग के विभिन्न शिविरों व यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए कम श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया है। 31 अगस्त को होगी संपन्न मौसम साफ होने के कारण दोनों मार्गों से हेलीकॉप्टर सेवा सुचारू रूप से चल रही है। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के खुलने से दर्शन करके वापिस लौटे श्रद्धालुओं को जम्मू पहुंचने में आसानी हो जाएगी। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह लगातार बढ़ रहा है। बाबा अमरनाथ की यात्रा एक जुलाई से शुरू हुई थी और अब तक की सबसे लंबी अवधि की 62 दिन की यात्रा के शुरुआती पहले सप्ताह में सामान्य रही मगर बाद में मौसम खराब हो गया। यात्रा रक्षा बंधन वाले दिन 31 अगस्त को संपन्न होगी।

Edited By: Nidhi Vinodiya