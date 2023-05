जम्मू,आईएएनएस। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को राजौरी जिले के कंडी के जंगलों में आतंकवादियों के खिलाफ जारी अभियान में बलिदान हुए सेना के जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। उपराज्यपाल सिन्हा ने जवानों को सैल्यूट करके श्रद्धांजलि दी।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि पूरा देश बहादुर बलिदानियों के परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। राष्ट्र हमेशा उनकी अद्वितीय वीरता का ऋणी रहेगा। उपराज्यपाल ने कहा कि देश के सपूतों की शहादत का राष्ट्र कृतज्ञ रहेगा।

#WATCH | Jammu and Kashmir LG Manoj Sinha pays tribute to five Army personnel who lost their lives in an explosion during an encounter with terrorists in Rajouri district yesterday pic.twitter.com/L6kOiA3zGK

हम सीमा पार से प्रायोजित आतंकवादी खतरे का मुकाबला करने और उसे हराने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। घाटी में फैले आतंकी गतिविधियों को जड़ से खत्म करने के लिए हम लगातार अभियान चला रहे हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि हम घटनाक्रम की निगरानी कर रहे हैं और वह सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के संपर्क में हैं।

उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी अपने सपूत जवानों के बलिदान को नमन किया है। उन्होंने शनिवार को श्रद्धांजलि अर्पित की।

In a solemn wreath-laying ceremony #LtGenUpendraDwivedi, #ArmyCdrNC on behalf of all ranks @NorthernComd_IA paid homage to Hav Neelam Singh, Nk Arvind Kumar, L/Nk RS Rawat, Ptr Pramod Negi & Ptr S Chettri who laid down their lives in the service of the Nation. pic.twitter.com/rZpXAzECUD— NORTHERN COMMAND - INDIAN ARMY (@NorthernComd_IA) May 6, 2023