जम्मू-कश्मीर में कई जगहों पर लैंडस्लाइड से आफत, राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा गिरने से बीच रास्ते में फंसे सैकड़ों वाहन

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद कई इलाकों में लैंडस्लाइड और मडस्लाइड होने से यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। बुधवार को जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग सहित राज्य की कई प्रमुख सड़कों पर मलबा आने से सैकड़ों वाहन फंस गए, जिन्हें हटाने के लिए प्रशासन लगातार बुलडोजर की मदद ले रहा है।

जम्मू के नगरोटा इलाके में भारी बारिश के कारण हुए मडस्लाइड से जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई। वहीं, कठुआ जिले के बनी-बसोहली मार्ग पर भूस्खलन के कारण एक एंबुलेंस मरीज को ले जाते समय लगभग एक घंटे तक फंसी रही। इसके चलते आम यात्रियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यातायात पुलिस ने स्थिति सामान्य होने तक लोगों को सावधानी बरतने और ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी है।

कंधों पर बच्चों को बिठाकर स्कूल पहुंचा रहे अभिभावक उधर, राजौरी में हुए लैंडस्लाइड से रास्ते पूरी तरह ब्लॉक हो गए हैं। यहां से सामने आई तस्वीरों में अभिभावक छोटे-छोटे बच्चों को अपनी छाती और कंधों पर बिठाकर मलबे के बीच से स्कूल बस तक पहुंचाते दिखे।

राजौरी के कच्चे रास्तों पर परेशानी और ज्यादा देखने को मिली। जहां बरसात का पानी जमा होने से सड़कें बुरी तरह प्रभावित नजर आईं। वहीं, सैलाब का पानी सड़कों पर आता दिखा। प्रशासन ने फिलहाल राहत कार्य शुरू कर दिया है और इस बाबत एडवाइजरी जारी की है कि लोग भूस्खलन क्षेत्रीय इलाकों से यात्रा करने से बचें।