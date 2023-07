Jammu Kashmir Landslide: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे और मुगल रोड बंद

जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भारी बारिस के बाद कई सड़कों पर भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के चलते श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे और मुगल रोड भी ब्लॉक हो गए हैं। एसएसपी शर्मा ने जनता से किसी भी यात्रा की योजना बनाने से पहले नवीनतम राजमार्ग स्थिति के लिए ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट (टीसीयू) से परामर्श करने की अपील की।

जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे और मुगल रोड बंद

Your browser does not support the audio element.

श्रीनगर, जागरण डिजिटल डेस्क। जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज और कल भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पहाड़ी इलाकों में भारी के चलते भूस्खलन भी हो रहा है। भूस्खलन के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, मुगल रोड और श्रीनगर-सोनमर्ग-गुमारी (SSG) रोड ब्लॉक हो गए हैं। रामबन की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मोहिता शर्मा ने ट्विटर पर कहा, "बारिश के चलते रामबन में श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ है। इस वजह से सड़क को बंद कर दिया है। मलबा हटाने का काम जारी है।" एसएसपी शर्मा ने जनता से किसी भी यात्रा की योजना बनाने से पहले नवीनतम राजमार्ग स्थिति के लिए ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट (टीसीयू) से परामर्श करने की अपील की। जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने ट्विटर पर कहा, "एनएच-44, मुगल रोड और एसएसजी रोड भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो गए हैं। लोगों को मंजूरी मिलने तक यात्रा न करने की सलाह दी गई है।"

Edited By: Rajat Mourya