जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए युवा लड़कियों के लिए सिलाई ट्रेनिंग सेंटर खोले हैं। भारतीय सेना ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला इलाके में उरी ब्लॉक के गोहल्लन गांव में सीमावर्ती महिलाओं के लिए नई प्रशिक्षण सुविधाएं खोली हैं। अधिकारियों ने कहा कि यह पहल आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है।

कश्मीर में युवा लड़कियों को मिलेगी सिलाई की ट्रेनिंग, भारतीय सेना ने बारामूला में खोले तीन प्रशिक्षण केंद्र

बारामूला, एजेंसी। नियंत्रण रेखा (LOC) के करीब रहने वाली युवा लड़कियों को सशक्त बनाने के प्रयास में भारतीय सेना ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में तीन नई सिलाई प्रशिक्षण सुविधाएं खोली हैं। अधिकारियों के मुताबिक, भारतीय सेना ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला इलाके में उरी ब्लॉक के गोहल्लन गांव में सीमावर्ती महिलाओं के लिए नई प्रशिक्षण सुविधाएं खोली हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में गोहालन गांव में तीन सिलाई प्रशिक्षण केंद्रों का उद्घाटन बारामूला जिले में एलओसी के पास रहने वाली युवा लड़कियों को सशक्त बनाने की एक पहल थी। उन्होंने कहा, "प्रशिक्षण केंद्र स्थानीय महिलाओं को कपड़े सिलकर अपना पैसा कमाने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करेंगे।" महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा अधिकारियों ने कहा कि यह पहल क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है। उन्होंने कहा, "इन सिलाई मशीन प्रशिक्षण केंद्रों का खुलना क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।" उन्होंने आगे कहा कि नए प्रशिक्षण केंद्र से स्थानीय समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने और क्षेत्र के अन्य गांवों में इसी तरह की पहल के लिए एक मॉडल के रूप में काम करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती महिलाओं ने भारतीय सेना द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना की।

