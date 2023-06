Jammu Kashmir eid ul zuha Advisory जम्मू कश्मीर में ईद उल जुहा के अवसर पर दो दिन 29 व 30 जुलाई को अवकाश रहेगा। ईद 29 जुलाई को मनायी जा रही है। इसके साथ ही प्रशासन ने कश्मीर में लोगों से आग्रह किया है कि वह कुर्बानी के जानवर की खाल व आंतरिक अंगों को नदी-नालों व झीलों में न फेंके।

बकरीद पर J&K सरकार ने जारी की एडवाइजरी, कुर्बानी के बाद जानवरों के अवशेषों को नदी-नालों में न फेंके

Your browser does not support the audio element.

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। जम्मू-कश्मीर में ईद उल जुहा के अवसर पर दो दिन 29 व 30 जुलाई को अवकाश रहेगा। ईद 29 जुलाई को मनायी जा रही है। इसके साथ ही प्रशासन ने कश्मीर में लोगों से आग्रह किया है कि वह कुर्बानी के जानवर की खाल व आंतरिक अंगों को नदी-नालों व झीलों में न फेंके। 28 और 29 जुलाई को अवकाश घोषित श्रीनगर नगर निगम ने खालों व आंतरिक अंगों के संग्रह के लिए शहर में 104 वाहन तैनात करने का एलान किया है। वादी के अन्य शहरों व कस्बों में भी संबधित नगर निकायों ने इसी तरह की व्यवस्था की घोषणा की है। ईद उल जुहा के मुबारक मौके पर प्रदेश सरकार ने पहले 28 और 29 जुलाई को अवकाश घोषित किया था। अब यह त्यौहार 29 व 30 जुलाई को मनाया जा रहा है, इसलिए अब 28 व 29 को नहीं बल्कि 29 व 30 जुलाई को अवकाश रहेगा। इस संदर्भ में प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस बीच, श्रीनगर नगर निगम ने कुर्बानी के जानवरों की खाल व आंतरिक अंगों को नागरिकों के घरों से उठाने का फैसला किया है। अवशेषों को नदी नालियों में न फेंके श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने कहा कि अक्सर देखा गया है कि लोग कुर्बानी के बाद जानवर की खाल व उसके आंतरिक अंगों के नदी नालों व झीलों में फेंक देते हैं या किसी अन्य जगह उसे फेंकते हैं। इससे न सिर्फ जलस्रौत प्रदूर्षित होते हैं बल्कि कई बीमारियां भी फैलने का डर रहता है। इसके अलावा यह मजहबी तौर पर भी गलत है। नगर निगम के 104 वाहन तैनात रहें कुर्बानी के जानवर की खाल व उसके आंतरिक अंगों को सही तरीके से ठिकाने लगाना चाहिए। इसलिए 29 व 30 जुलाई को श्रीनगर के विभिन्न हिस्सों में नगर निगम के 104 वाहन तैनात रहेंगे। इन वाहनों के चालकों के नंबर भी सार्वजनिक किए जा रहे हैं ताकि कोई भी नागरिक फोन कर इनकी सेवाएं प्राप्त कर सके। यह सेवा निश्शुल्क है। यह लोग सभी खालों व आंतरिंक अंगों को जमा करेंगे और उन्हें पर्यावरण अनुकूल तरीके से ठिकाने लगाएंगे।

Edited By: Nidhi Vinodiya