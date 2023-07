यह सरकार की उस प्रतिबद्धता के अनुरूप है जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से शिकायत निवारण नवाचारों पर जोर देने के साथ नागरिक-केंद्रित शासन को बढ़ावा देने की परिकल्पना की है। इससे पीड़ितों के लिए बेहतर परिणाम के साथ बेहतर प्रशासन और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। प्रशासनिक परिषद के फैसले के बाद लोक शिकायत विभाग के नाम में कुछ बदलाव हो सकता है।

Jammu: लोगों की समस्याओं का जल्द होगा निदान, जम्मू कश्मीर में जन शिकायत निवारण के लिए बना नया विभाग

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। लोक शिकायत निवारण अब प्रशासनिक सुधार, निरीक्षण एवं शिकायत विभाग का एक प्रकोष्ठ नहीं रहेगा बल्कि स्वतंत्र और प्रशासनिक विभाग के रूप में काम करेगा। यह विभाग लोगों की समस्याएं सुनने के साथ उसका निदान का भी करेगा। वीरवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद (एसी) की बैठक में लोक शिकायत विभाग को अलग प्रशासनिक विभाग के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव डा. अरुण कुमार मेहता और उपराज्यपाल के प्रधान सचिव मंदीप कुमार भंडारी ने भाग लिया। बता दें कि पहले प्रशासनिक सुधार व प्रशिक्षण विभाग के पास था जन शिकायतों को सुनने का जिम्मा। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि जन समस्याओं व लोक शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ही लोक शिकायत विभाग बनाने का फैसला किया है। यह कदम जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक सुधारों की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यह सरकार की उस प्रतिबद्धता के अनुरूप है जिसमें ई-गवर्नेंस के माध्यम से शिकायत निवारण नवाचारों पर जोर देने के साथ नागरिक-केंद्रित शासन को बढ़ावा देने की परिकल्पना की है। इससे पीड़ितों के लिए बेहतर परिणाम के साथ बेहतर प्रशासन और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। प्रशासनिक परिषद के फैसले के बाद लोक शिकायत विभाग के नाम में कुछ बदलाव हो सकता है। इसे एक अलग प्रशासनिक विभाग में मंजूरी के संदर्भ में अधिकारिक अधिसूचना अगले चंद दिन में जारी कर दी जाएगी। इसके लिए आवश्यक अधिकारियों व अन्य कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। मौजूदा परिस्थितियों में लोक शिकायत निवारण में अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर ही या फिर प्रशासनिक सुधार, निरीक्षण एवं शिकायत विभाग के अधिकारियों को नियुक्त किया जाता रहा है।

Edited By: Narender Sanwariya