बाढ़ से तबाह हुए बांध-नाले और सिंचाई ढांचा, मरम्मत पर 507 करोड़ का खर्च

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में हालिया भारी बारिश और बाढ़ से बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई ढांचे को हुए नुकसान का आकलन किया गया है।

प्रदेश में इन ढांचों की बहाली के लिए 507.47 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आंकी गई है। इसमें जम्मू संभाग का हिस्सा सबसे बड़ा है, जहां बहाली पर लगभग 449.42 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। कश्मीर संभाग के लिए यह राशि 58.05 करोड़ रुपये है।

जल शक्ति विभाग ने विधानसभा में गुलमर्ग विधायक पीरजादा फारूक अहमद शाह के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जम्मू संभाग में 1955 सड़कें, 1238 जलापूर्ति योजनाएं, 369 स्कूल और 11 स्वास्थ्य ढांचे प्रभावित हुए हैं। राजौरी और पुंछ जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं।