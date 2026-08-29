जम्मू-कश्मीर में सख्त नियम, स्कूल गेट से 50 मीटर तक जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक; FDA ने दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, जम्मू। स्कूल की छुट्टी की घंटी बजते ही गेट के बाहर चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स और दूसरे जंक फूड की दुकानों पर बच्चों की भीड़ आम दृश्य है, मगर जम्मू-कश्मीर में आने वाले दिनों में यह तस्वीर बदल सकती है।

बच्चों को सेहत के लिए खराब खाद्य पदार्थों से दूर रखने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने अब स्कूलों के आसपास भी सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। स्कूल परिसर ही नहीं, बल्कि स्कूल गेट से चारों दिशाओं में 50 मीटर के दायरे में बच्चों को लक्षित कर जंक फूड की बिक्री, मार्केटिंग और विज्ञापन पर रोक रहेगी।

एफडीए जम्मू-कश्मीर ने स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक (स्कूलों में बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य एवं संतुलित आहार) विनियम, 2020 को सरकारी और निजी स्कूलों में प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों को ऐसे खाद्य पदार्थ न बेचे या उपलब्ध कराए जाएं, जिनमें संतृप्त वसा, ट्रांस फैट, अतिरिक्त चीनी या सोडियम की मात्रा अधिक हो।

स्कूल की चारदीवारी से बाहर भी लागू होगा नियम जम्मू: एफडीए के निर्देशों की खास बात यह है कि प्रतिबंध केवल स्कूल परिसर तक सीमित नहीं रहेगा। स्कूल गेट के चारों ओर 50 मीटर का क्षेत्र भी इसके दायरे में होगा।

इस क्षेत्र में स्कूली बच्चों को लक्षित कर ऐसे खाद्य उत्पादों की बिक्री, मार्केटिंग अथवा विज्ञापन पर रोक रहेगी। इससे स्कूलों के बाहर लगने वाले उन खाद्य स्टालों और दुकानों पर भी निगरानी बढ़ने की संभावना है, जहां छुट्टी के समय बड़ी संख्या में विद्यार्थी पहुंचते हैं।

कैंटीन संचालकों के लिए लाइसेंस जरूरी जम्मू: स्कूल परिसरों में कैंटीन या अन्य खाद्य सेवाएं संचालित करने वाले संचालकों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त होना अनिवार्य होगा। निर्धारित स्वच्छता और साफ-सफाई के मानकों का पालन भी करना होगा। जहां लागू हो, वहां फूड सेफ्टी डिस्पले बोर्ड और फूड सेफ्टी सुपरवाइजर की व्यवस्था करनी होगी।

जंक फूड ही नहीं, संतुलित भोजन भी जिम्मेदारी जम्मू: एफडीए ने स्कूलों को केवल जंक फूड पर रोक लगाने तक सीमित नहीं किया है। बच्चों को मुफ्त सुरक्षित पेयजल, निर्धारित भोजन समय और स्वच्छ एवं संतुलित भोजन उपलब्ध कराना भी स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। प्रिंसिपल और मुख्याध्यापक खाद्य परिसरों के नियमित निरीक्षण तथा विद्यार्थियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता की निगरानी सुनिश्चित करेंगे।स्कूलों में हेल्थ एंड वेलनेस अंबेसडर नियुक्त करने अथवा हेल्थ एंड वेलनेस टीम गठित करने का भी प्रावधान है, जो बच्चों को सुरक्षित और संतुलित खान-पान के प्रति जागरूक करने के साथ उपलब्ध खाद्य पदार्थों की निगरानी में भूमिका निभा सकती है।