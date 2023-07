Jammu Kashmir Earthquake: जम्मू-कश्मीर में कुदरत की दोहरी मार, बारिश और भूस्खलन के बीच भूकंप के झटके

जम्मू-कश्मीर, जागरण संवाददाता। Jammu Kashmir Earthquake जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश का दौर जारी है। केंद्र शासित प्रदेश में नदी-नाले उफान पर हैं। कई जगह लैंडस्लाइड भी हुआ है। इस बीच कुदरत की दोहरी मार पड़ी है। जम्मू-कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई है। जम्मू-कश्मीर में भूकंप का केंद्र डोडा (Doda) में है। इसकी गहराई 10 किलोमीटर मापी गई है।

Earthquake of Magnitude:4.9, Occurred on 10-07-2023, 05:38:54 IST, Lat: 33.15 & Long: 75.68, Depth: 10 Km ,Region: Doda, Jammu and Kashmir, India for more information Download the BhooKamp App https://t.co/HwCuZM1na9@KirenRijiju @Ravi_MoES @moesgoi @Dr_Mishra1966 pic.twitter.com/qSuzNZ8WDD