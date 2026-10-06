अब केबल और पाइपलाइन बिछाने के लिए बार-बार नहीं खोदी जाएंगी सड़कें, जम्मू-कश्मीर में खास तकनीक से होगा विकास

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में शहरी बुनियादी ढांचे को अधिक व्यवस्थित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

अब बिजली, पानी, गैस, दूरसंचार और डिजिटल सेवाओं से जुड़ी लाइनों के लिए सड़कों को बार-बार नहीं खोदा जाएगा। साझा भूमिगत मार्ग विकसित किए जाएंगे। नई सड़कों के निर्माण के समय ही इन साझा मार्गों की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य सड़कों की बार-बार खुदाई रोकने के साथ सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और रखरखाव पर होने वाले खर्च को कम करना है। इसका लाभ सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखने के साथ यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने में भी मिलेगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार ने जम्मू-कश्मीर में भी कामन डक्ट पालिसी (साझा उपयोगिता गलियारा नीति-2026) अधिसूचित की है। सीएम उमर ने दी जानकारी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। मौजूदा सड़कों पर भी इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। नीति में विभिन्न विभागों से अनुमति लेने की जटिल प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एकल खिड़की व्यवस्था का प्रविधान किया गया है। इससे जरूरी मंजूरियां अधिक तेजी से मिल सकेंगी। निर्माण पर आने वाली लागत को संबंधित विभागों और सेवा प्रदाताओं के बीच साझा करने की व्यवस्था भी की जाएगी।

नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जमीन के नीचे मौजूद सुविधाओं का डिजिटल मानचित्र तैयार करना है। इस व्यवस्था के माध्यम से यह पता लगाया जा सकेगा कि किसी स्थान पर पहले से बिजली, पानी, गैस या दूरसंचार की कौन सी लाइन मौजूद है।