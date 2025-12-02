जम्मू-कश्मीर भाजपा नेताओं ने की स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भेंट, SMVDIME MBBS सीटों के आवंटन पर उठाया सवाल

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू कश्मीर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मंगलवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भेंट कर जम्मू की श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कालेज में सीटों के आवंटन को लेकर उपजे विवाद का जल्द समाधान करने का मुद्दा उठाया।

पार्टी सूत्रों के अनुसार मंगलवार दोपहर को हुई इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी दी कि मेडिकल कालेजों में सीटों के आवंटन में अधिकतर सीटें मुस्लिमों को मिलने से जम्मू संभाग में रोष गहरा रहा है। हिंदुओं के वित्तीय सहयोग से चलने वाले संस्थान में हिंदु युवाओं के नजरअंदाज होने के मुद्दे को तूल देने के लिए कई संगठन संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में इस विवाद के समाधान के लिए जल्द कार्रवाई नही हुई तो बड़ा आंदोलन तय है।

नड्डा से दिल्ली में मिले भाजपा नेताओं के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा के सदस्य सत शर्मा, केंद्रीय मंत्री डा जितेन्द्र सिंह, लोकसभा के सांसद जुगल किशोर शर्मा, जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा, राज्यसभा के सदस्य गुलाम अली खटाना, विधायक देवेन्द्र मन्याल, आरएस पठानिया व शाम लाल शर्मा शामिल थे।

भाजपा नेताओं से इस मुद्दे को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हुई बैठक के बारे में भी जानकारी दी। भाजपा नेतराओं ने इस मुद्दे का स्थायी समाधान निकालने के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एक्ट में संशोधन किए जाने को समय की मांग करार दिया।

भाजपा नेताओं ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कालेज के पहले बैच की 50 एमबीबीएस सीटों में से 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को मिली हैं। इससे श्रद्धालुओं के साथ समाज में व्यापक असंतोष पैदा हो गया है। उन्होंने बताया कि कई सामाजिक व धार्मिक संगठन इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जल्द कार्रवाई नही हुई तो क्षेत्र का शांत माहौल प्रभावित हो सकता है।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि भाजपा संविधान सम्मत व मेरिट-आधारित प्रवेश प्रक्रिया का सम्मान करती है। लेकिन साथ ही श्री माता वैष्णो देवी के करोड़ों भक्तों की भावनाओं का ध्यान रखना भी आवश्यक है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया कि इस मामले की गंभीरता को समझते हुए उचित हस्तक्षेप कर ऐसा समाधान निकले जिससे भक्तों की भावनाओं का सम्मान हो सके।

भाजपा नेताओं ने प्रवेश प्रक्रिया की व्यापक समीक्षा, अधिक पारदर्शिता व ऐसे उपायों की मांग की, जिनसे माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को विश्वास और प्रतिनिधित्व का अहसास हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भाजपा प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए मुद्दे को ध्यानपूर्वक सुन विश्वास दिलाया कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि मंत्रालय सभी पहलुओं पर गौर करेगा व राष्ट्रीय मेडिकल शिक्षा मानकों का पालन करते हुए आवश्यक कदम उठाएगा।