जम्मू कश्मीर में BAMS व BUMS में दाखिले के लिए 14 नवंबर तक करें आवेदन, दूसरे राज्यों से बच्चें भी उठा सकते हैं लाभ

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू कश्मीर बोर्ड आफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने ऑल इंडिया कोटा और मैनेजमेंट कोटा के तहत जम्मू कश्मीर के प्राइवेट कालेजों में बीएएमएस व बीयूएमएस में दाखिले के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं जिसमें गैर- डोमिसाइल उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।

बोर्ड की तरफ से जारी अधिसूचना में कहां गया है कि ऑल इंडिया कोटा और मैनेजमेंट कोटा के तहत प्राइवेट कालेजों में बीएएमएस व बीयूएमएस कोर्स में दाखिले के लिए अलग से दाखिले होंगे। इसलिए गैर डोमिसाइल उम्मीदवारों सहित सभी उम्मीदवारों से इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं।

उम्मीदवार 14 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं इसके लिए बोर्ड की निर्धारित ई-मेल पर आवेदन करना है जिसकी जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके लिए को नीट-यूजी स्कोरकार्ड 2025, 12 वीं कक्षा की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र और संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश का डोमिसाइल प्रमाण पत्र होना चाहिए।