    जम्मू कश्मीर में BAMS व BUMS में दाखिले के लिए 14 नवंबर तक करें आवेदन, दूसरे राज्यों से बच्चें भी उठा सकते हैं लाभ

    By Satnam Singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 01:16 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में बीएएमएस और बीयूएमएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए JKBOPEE ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर, 2024 है। दूसरे राज्यों के छात्र भी इन पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार JKBOPEE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 

    यह आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा में करियर बनाने का सुनहरा अवसर है।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू कश्मीर बोर्ड आफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने ऑल इंडिया कोटा और मैनेजमेंट कोटा के तहत जम्मू कश्मीर के प्राइवेट कालेजों में बीएएमएस व बीयूएमएस में दाखिले के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं जिसमें गैर- डोमिसाइल उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।

    बोर्ड की तरफ से जारी अधिसूचना में कहां गया है कि ऑल इंडिया कोटा और मैनेजमेंट कोटा के तहत प्राइवेट कालेजों में बीएएमएस व बीयूएमएस कोर्स में दाखिले के लिए अलग से दाखिले होंगे। इसलिए गैर डोमिसाइल उम्मीदवारों सहित सभी उम्मीदवारों से इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं।

    उम्मीदवार 14 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं इसके लिए बोर्ड की निर्धारित ई-मेल पर आवेदन करना है जिसकी जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके लिए को नीट-यूजी स्कोरकार्ड 2025, 12 वीं कक्षा की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र और संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश का डोमिसाइल प्रमाण पत्र होना चाहिए।

    सिर्फ आवेदन फार्म भरने और दस्तावेज जमा करवाने से ही उम्मीदवारों का सीटों पर अधिकार नहीं होगा। बोर्ड कोई भी दस्तावेज किसी अन्य ईमेल और व्हाट्सएप और डाक के जरिए मंजूर नहीं करेगा।

    सभी उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे बोर्ड की वेबसाइट के साथ संपर्क में जाकर अधिसूचना और काउंसलिंग के शेड्यूल की जानकारी हासिल करते रहें।