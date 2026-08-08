जम्मू-कश्मीर ऑटो बाजार में बूम की आहट! जुलाई में 21000 से ज्यादा वाहन बिके, अब त्योहारी सीजन में बंपर बिक्री की उम्मीद

जागरण संवाददाता, जम्मू : रविवार से शुभ मुहूर्त आरंभ हो रहे हैं और इसके साथ ही शहर में शादियों, त्योहारों व अन्य समारोहों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ऐसे में जम्मू-कश्मीर के ऑटोमोबाइल सेक्टर आने वाले दिनों को लेकर काफी उत्साहित है। जुलाई के महीने में मानसून के चलते प्रभावित रही, बिक्री में इस माह से फिर तेजी आने की उम्मीद में ऑटोमोबाइल सेक्टर इन दिनों स्टाक में निरंतरता कायम रखने के प्रयासों में जुट गया है।

जम्मू-कश्मीर में जून 2026 के मुकाबले जुलाई 2026 में वाहनों की बिक्री में 4.03 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, जोकि स्वाभाविक मानी जा रही है, क्योंकि वर्षा के दिनों में अक्सर गाड़ियों की खरीद कम रहती है। हालांकि, अगर पिछले साल जुलाई महीने में हुई बिक्री से तुलना की जाए तो इस साल जुलाई का महीना सेक्टर के लिए काफी अच्छा रहा।

इस साल जुलाई में कुल 21,124 वाहन बिके जुलाई 2025 में जम्मू-कश्मीर में कुल 18,009 वाहनों की बिक्री हुई थी, जबकि इस साल जुलाई में कुल 21,124 वाहनों की बिक्री हुई जोकि 17.30 प्रतिशत अधिक रही। ऑटोमोबाइल सेक्टर की मानें तो पिछले साल की तुलना में इस साल जुलाई में बिक्री काफी अच्छी रही है।



अब जब त्योहारों व शादियों का सीजन शुरू हो रहा है, उससे बिक्री में तेजी आने की उम्मीद है, क्योंकि बाजार में उत्साह है और ग्राहकों की काफी इंक्वायरी भी आ रही है। इससे अगस्त और उसके बाद वाहनों की अच्छी बिक्री होने की उम्मीद बंधी है।

दो पहिया वाहनों की बिक्री जुलाई 2026 : 12,354

जुलाई 2025 : 10,911

वृद्धि : 13.23 प्रतिशत तीन पहिया वाहनों की बिक्री जुलाई 2026 : 1599

जुलाई 2025 : 1211

वृद्धि : 32.04 प्रतिशत व्यवसायिक वाहन जुलाई 2026 : 912

जुलाई 2025 : 724

वृद्धि : 25 प्रतिशत कारें जुलाई 2026 : 5870

जुलाई 2025 : 4790

वृद्धि : 22.55 प्रतिशत ट्रैक्टर जुलाई 2026 : 341

जुलाई 2025 : 350

गिरावट : 2.57 प्रतिशत कुल वाहनों की बिक्री जुलाई 2026 : 21,124

जुलाई 2025 : 18,009

वृद्धि : 17.30 प्रतिशत



जून 2026 में कुल वाहनों की बिक्री : 22,013

जुलाई 2026 में कुल वाहनों की बिक्री : 21,124

गिरावट : 4.03 शादियों के सीजन से रफ्तार बढ़ने की उम्मीद



फेडरेशन ऑफ आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन जेएंडके केचेयरमैन संजय अग्रवाल ने बताया कि मानसून के दिनों में वाहनों की बिक्री स्वाभाविक है, इसलिए जून के मुकाबले आंकड़े कुछ नीचे हैं लेकिन पिछले साल जुलाई में वाहनों की बिक्री से अगर तुलना करेंगे तो इस बार जुलाई में 17.30 प्रतिशत की वृद्धि है।

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