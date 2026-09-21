जम्मू-कश्मीर विधानसभा सत्र से पहले सुरक्षा का कड़ा पहरा, कर्मचारियों व पुलिस के निजी वाहनों की नो-एंट्री
जम्मू-कश्मीर विधानसभा के 21 से 30 सितंबर तक चलने वाले सत्र से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ...और पढ़ें
HighLights
विधानसभा सत्र से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई
कर्मचारियों और पुलिस के निजी वाहनों की नो-एंट्री
मुख्यमंत्री, मंत्रियों के वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति
राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर विधानसभा के 21 से 30 सितंबर तक चलने वाले सात बैठकों के शरद सत्र से पहले विधानसभा परिसर और सिविल सचिवालय के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
महाप्रशासनिक विभाग ने सर्कुलर जारी कर सचिवालय कर्मचारियों और सुरक्षा ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों के निजी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रियों, सलाहकार, स्पीकर और विधायकों के वाहनों के लिए विधानसभा परिसर में पार्किंग निर्धारित की गई है।
अधिकृत मीडिया वाहनों को सुरक्षा जांच के बाद प्रवेश मिलेगा, जबकि एस्कॉर्ट वाहनों की पार्किंग कश्मीर हाट में होगी। विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा, यातायात और परिवहन व्यवस्थाओं की समीक्षा कर विधानसभा सचिवालय व विधायक हॉस्टल में पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
सत्र की शुरुआत शोक प्रस्तावों से होगी, जिसके बाद प्रश्नकाल और अन्य सूचीबद्ध कार्यवाही होगी। 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह जयंती, 26 सितंबर को अवकाश और 27 सितंबर को रविवार के चलते सदन की बैठक नहीं होगी।
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