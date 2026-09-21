जम्मू-कश्मीर विधानसभा सत्र से पहले सुरक्षा का कड़ा पहरा, कर्मचारियों व पुलिस के निजी वाहनों की नो-एंट्री

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर विधानसभा के 21 से 30 सितंबर तक चलने वाले सात बैठकों के शरद सत्र से पहले विधानसभा परिसर और सिविल सचिवालय के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

महाप्रशासनिक विभाग ने सर्कुलर जारी कर सचिवालय कर्मचारियों और सुरक्षा ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों के निजी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रियों, सलाहकार, स्पीकर और विधायकों के वाहनों के लिए विधानसभा परिसर में पार्किंग निर्धारित की गई है।