किश्‍तवाड़, ऑनलाइन डेस्‍क: जम्‍मू कश्‍मीर के किश्‍तवाड़ जिले में केरू बिजली परियोजना में काम कर रहे तीन मजदूरों की मौत हो गई। जिस कैंपर वैन में मजदूर यात्रा कर रहे थे वह सड़क से फिसलकर खाई में गिर गई।

J&K | Three labourers, working at Kiru power project in Kishtwar district, died when their camper van skidded off the road and fell into a gorge. Details awaited. pic.twitter.com/vYzg2znfgc